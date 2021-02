Meteorológovia varujú pred silným vetrom, dvom okresom na východe Slovenska hrozia povodne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 2. stupňa pred silným vetrom aj povodňami. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. Výstrahy pre silným vetrom sa týkajú okresovPrudký vietor podľa SHMÚ môže dosahovať rýchlosť 25 až 28 metrov za sekundu (90 až 100 kilometrov za hodinu), v nárazoch 38 až 40 metrov za sekundu (135 až 145 kilometrov za hodinu).Výstrahy pred silným vetrom platia do piatka do 12:00. Výstrahy pred druhým stupňom povodňovej aktivity sa týkajú okresovHrozba povodní platí na dolnej časti povodia Bodrogu už niekoľko dní. Výstrahy pred povodňami budú platné až do odvolania.