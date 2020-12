Lucia Gibarti vydala skladbu Noc Vianoc, slovenskú verziu vyše 170-ročnej koledy

Láska na prvé zaspievanie

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetovo obľúbená, veľmi emotívna, koleda z 19. storočia v dnešných časoch známa ako O Holy Night z dielne Adolpha Adama sa v priebehu vyše 170 rokov dočkala niekoľkých interpretácií, prekladov i textov. Pôvodné francúzske znenie Cantique de Noël, bolo prvotne, hneď po zložení, preložené do anglického jazyka.O niekoľko rokov sa dočkala anglického pretextovania do najznámejšej podoby skladby, ktorá v tejto textovej úprave znie svetom dodnes. Slovenskú verziu, s názvom Noc Vianoc, prostredníctvom Lyrics videa, vydala speváčka Lucia Gibarti.Nápad upraviť, pretextovať a naspievať jednu z najkrajších vianočných kolied vznikol v septembri, počas brainstormingu ohľadne vydania pripravovaného štúdiového albumu speváčky.„Vianoce sú pre mňa najkrajší a najčarovnejší sviatok v roku a k nim neodmysliteľne patrí aj dobrá hudba, ktorá tú celú atmosféru ešte umocňuje. A ja som chcela prispieť svojou troškou. Počas debaty ohľadom ďalšej produkcie sa mi opäť po dlhom čase do uší dostala pieseň O Holy Night. Priznám sa, že pieseň som v minulosti zachytila, no nikdy som si ju nezaspievala. No v ten deň, keď som si ju prvýkrát zanôtila, mi telom okamžite prebehli zimomriavky a pocítila som tú emóciu, ktorú tá pieseň v sebe má. A vždy, ak takýto pocit u mňa príde, viem, že je to ono a vkladám do toho srdce. Okamžite mi v hlave začal znieť slovenský text a bolo rozhodnuté...,“ priblížila Lucia Gibarti zrod slovenskej verzie starej koledy.Vzhľadom na situáciu, ktorá celý svet tento rok sužuje, sa pripravované nahrávanie posunulo na november. Lucia prizvala svojho dvorného producenta Andreja Karlika a v jeho nahrávacom štúdiu vdýchli kolede nový, slovenský život s názvom Noc Vianoc.Ruku k dielu následne priložili aj Tomáš Cvengroš, ktorý nahral klavír a vokály, o bicie a perkusie sa postaral Michal Fedor, s gitarou počaroval a taktiež part vokálov nahral aj už spomínaný Karlik. Za finálnu podobu piesne sympatická speváčka vďačí Samovi Pospíšilovi, ktorý má na svedomí Mix a Master.„S chlapcami nám to išlo úplne hladko. Okrem toho, že sme už skvelo zohratí, je to aj preto, že Vianoce vnímame a prežívame všetci podobne. A aj Noc Vianoc je pieseň s posolstvom o tom, že nikdy nie sme sami, aj keď sa častokrát tak môžeme cítiť. Zázraky v nás sa dejú a mali by sme na to myslieť nielen na Vianoce, ale po celý rok. Ak sa človek pozorne započúva do textu, určite pochopí aj hlbšie súvislosti,“ opísala Lucia význam svojej verzie skladby.Lucia Gibrati sa tentokrát rozhodla novinku vydať prostredníctvom lyrics videa a nie klasického videoklipu. Vo videu sa však speváčka objaví.„Tá pieseň je pre mňa tak čistá a krásna a to hlavne melódiou, že som si iný spôsob zobrazenia ani nevedela predstaviť, aby celkový dojem z hudby nenarušil. Myslím, že v tomto prípade určite platí, že v jednoduchosti je krása,“ vysvetľuje speváčka.Lyrics video tak zobrazuje spievajúcu Luciu len dvoma zábermi a navodzuje tak pocit, ako by sa divák na speváčku pozeral počas spievania v chráme.Video samozrejme dopĺňa text, ktorý sa zobrazuje podľa spevu. „Pani riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Stanislava Rovňáková, nám poskytla nádherné priestory na natáčanie. Konkrétne to bola kaplnka, takže nám to dýchalo krásnou históriou a atmosférou Božieho chrámu. O kameru a strih sa postarala Sandra Urbančíková,“ spomína talentovaná speváčka.A ako to vyzerá u Lucii počas Vianoc? „U nás sú Vianoce nádherné a tradičné. Skvelé jedlo, dobrá hudba, to bude to, čo nebude chýbať ani tento rok. A tiež pár zvykov, ktoré praktizujeme, sa budeme snažiť udržať aj tento rok a to napríklad vložením pár šupín z kapra pod obrus. Tento rok budeme, žiaľ, Vianoce prvýkrát prežívať len s mojou skvelou babou, bez môjho milovaného dedka, ktorý nás tento rok opustil. Ale dúfam, že túto skladbu bude počuť aj v nebíčku, tam mu ju s láskou a vďačnosťou posielam,“ vyznala sa Lucia.„Krásne Vianoce však prajem všetkým ľuďom dobrej vôle a budem veľmi šťastná, ak aj im nastávajúce sviatočné dni spríjemní aj moja pesnička Noc Vianoc,“ dodala speváčka na záver.