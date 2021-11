Lucia Gibarti vydala videoklip k piesni Mesiac nad Horou, skladba aj video jej pripomínajú smutné obdobie

Spolupráca s Tomim Okresom

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Talentovaná speváčka, ktorá je aj hlasom populárnej kapely Hrdza, sa pred vyše rokom vydala aj cestičkou sólovej kariéry. Lucia Gibarti debutovala anglickou piesňou Winner.Ďalšie, vlastné, hudobné počiny však ponúkla v rodnom jazyku. Aktuálne, prostredníctvom videoklipu, v rámci sólového projektu, vydala už štvrtú skladbu. Pieseň Mesiac nad horou opäť znie slovenčinou.Najnovší hudobný počin mladej speváčky vznikol pred letom tohto roka. Text, ktorý je jedným z mnohých, ktoré napísala po odštartovaní sólovej dráhy, ukázala skvelému hudobníkovi Tomimu Okresovi, ktorého slová pesničky okamžite oslovili.„Tomi ma raz oslovil na spoluprácu v rámci jedného duetu, ktorý produkoval a medzi rečou som mu spomenula, že mám napísanú pieseň, ktorá je zároveň aj mojou srdcovku, len čaká na tú správnu hudbu. Tomimu sa text zapáčil, následne ho zhudobnil a tak vznikla naša spolupráca a prvotný zvuk, ako bude skladba znieť," priblížila Lucia Gibarti začiatok nie len spolupráce so skvelým muzikantom a producentom, ale aj zrod novej piesne.„Tomi je skvelý hudobník a okrem toho, že je člen kapely Chinaski, pomáha produkovať hudbu aj iným umelcom. Spolupracovalo sa mi s ním výborne a skvelo sme sa dopĺňali," poznamenala Lucia.Pesnička sa nahrávala v košickom štúdiu Miroslava Felbera a zvukársky sa na nej podieľal Ján Terpák. „Skladám mu obdiv, pretože s prehľadom zvládol naše silné sklony pre detail a pedantnosť, ktorú s Tomim máme spoločné,“ chváli speváčka šikovného majstra zvuku. Po nahrávaní v štúdiu pieseň putovala do rúk producenta Andreja Karlika, ktorý doteraz participoval na všetkých speváčkiných skladbách.Pieseň Mesiac nad Horou je pre Luciu Gibarti mimoriadne dôležitá, okrem toho, že sa objaví na pripravovanom štúdiovom albume, pripomína speváčkine spomienky na milovaného človeka.„Pieseň je tak trochu spojená s mojím životom a s tým, že každý z nás máme určité obľúbené miesto, kam sa radi vraciame, ak nás niečo trápi, kde vieme osamote existovať len tak, sami so sebou ,vo svojom útočisku. Pre mňa je jedným z takých miest dom mojich starých rodičov a práve tam vznikol text k tejto piesni potom, čo zostal dom poloprázdny kvôli strate môjho starého otca. 'Čo bolo biele už je čierne, vánok s lístím sa hrá' alebo 'ani čas ho nezahojí vyschla záhrada,' pomyselne vyjadruje bezodné zúfalstvo voči tomu, že čas nevrátime a ani svojich milovaných," cituje Lucia text z novej skladby a zároveň odkrýva pocity, ktoré pri písaní textu cítila.Novinku Gibarti do sveta vypustila prostredníctvom videoklipu. Nápadov, ako by malo video vyzerať, bolo niekoľko. V hre bol aj námet prírody, či domček v korunách stromov, no z časovej tiesne sa toho času prvotná myšlienka nedala zrealizovať.„S najbližším okolím sme rozoberali námet videoklipu, padol námet zobrazenia fotografií. Ideu som posunula bratom Kubovi a Maťovi Malinovcom z agentúry CUNAMI, ktorí sa slova 'fotografia' chytili a ukázali mi jedno video, ktoré v minulosti vyprodukovali a objavovali sa v ňom práve fotografie. Začali sme uvažovať ako by to asi mohlo vyzerať a nakoniec sme sa do toho pustili a graficky zvládli. V klipe spievam a okolo mňa sa symbolicky zobrazuje nočná obloha a mesiac, ktoré idú ruka v ruke s názvom pesničky. Do priestoru sa vynárajú 3D fotografie, ktoré retrospektívne zachytávajú spomienky a vracanie sa do minulosti.“Video sa natočilo v priestoroch Broadway Pub & Music Venue v Spišskej Novej Vsi. „Tam sme mali aj jeden z mojich prvých koncertov s kapelou, tak to pre mňa bola trošku nostalgia,“ priznáva speváčka, že lokácia shootingu umocnila jej emócie, ktoré na kameru zachytil šikovný kameraman Štefan Kožík.Mladá speváčka ani v týchto dňoch nezaháľa a naplno sa venuje svojej vášni – hudbe. „Pripravujem nové piesne, skladám nové texty, s kapelou postupne začíname nahrávať nové skladby a je super, že mi neodišla múza ani tento rok. Viem, že je to možno ďaleká budúcnosť, ale ja si prajem, aby sme sa na seba nemuseli usmievať len očami“ vyjadrila svoje želanie.Napriek situácii, ktorá hudobníkom aktuálne veľmi nepraje, je možné pieseň Mesiac nad horou počuť aj naživo. „Žiaľ, zrušilo sa mnoho koncertov, no napriek tomu sa tešíme na hranie, 19. decembra 2021 v Košiciach,“ odkazuje speváčka.