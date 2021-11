Video: Z. Piussi uvádza do kín dokument Očista, film o stave slovenskej spravodlivosti

Zuzana Piussi predstavila v utorok v Bratislave dokument Očista. Film o stave slovenskej spravodlivosti a snahách očistiť ju pôvodne vznikal s pracovným názvom V hmle, nedávno ho ocenili na festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava zvláštnym uznaním.

"Je to obraz systému zápasiaceho s vlastnou krízou, ktorá je do značnej miery neviditeľná. Jej riešenie je možné až vo chvíli, keď si ju ľudia začnú uvedomovať spolu s tým, ako by ten systém mal fungovať a v čom nefunguje," uviedol k Očiste český producent a dramaturg filmu Vít Janeček.

Upozornil tiež na rovinu snímky s príbehmi konkrétnych ľudí v konfrontácii s justíciou. "Na jednej strane obyčajných ľudí z robotníckeho prostredia a na druhej strane vysoko postaveného generála, ktorí tvárou v tvár nefunkčnému systému čelia zničeným životom," priblížil.



Piussi sa problémami bezprávia v právnom štáte zaoberala už vo filme Nemoc tretej moci (2011). "Vyprovokovala ho Katarína Javorčíková. Povedala, že si prerušuje činnosť sudcu, lebo na Slovensku sa nedá byť sudcom, a asi by sme mali natočiť to, čo sa v justícii deje. Do toho prišla Threema," vysvetlila režisérka.

Piussi si v dokumente kladie otázku, či je v dlhodobej justičnej kríze vôbec možná očista súdneho systému, ktorý veľakrát zlyhal. "Ako je polarizovaná spoločnosť, tak sú rozdelení aj sudcovia," konštatuje s tým, že tvorcovia filmu sa rozhodli v diskusiách dávať priestor všetkým stranám a pohľadom na očistu justície.



Dokumentaristka, ktorá sa téme očisty súdnictva venovala tri roky, vidí najväčší problém slovenských súdov v prieťahoch. "Trvajú veľmi dlho, začnete sa súdiť a môžete sa súdiť desať - dvadsať rokov, spravodlivosti sa niekedy nedožijete," povedala pre TASR Piussi.