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01. júla 2026
Lucia Gurbáľová odstúpila z boja o predsednícky post v Košickom samosprávnom kraji
Tagy: Kandidatúra KSK Košický samosprávny kraj Opozícia Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Podporuje kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Mariána Porvažníka. Lucia Gurbáľová (KDH) ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Podporuje kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Mariána Porvažníka.
Lucia Gurbáľová (KDH) odstúpila z boja o predsednícky post v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Informovala o tom na tlačovej besede. Podporuje kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Mariána Porvažníka, ktorého podporujú aj ďalšie strany súčasnej opozície. Gurbáľová zdôraznila, že spolu s jej tímom cítia potrebu toho, aby sa košická župa začala zameriavať na bežného človeka.
„Preto prichádzame s rozhodnutím, ktoré dáva tejto našej snahe väčšiu šancu,” dodala. Hazard s budúcnosťou kraja si podľa nej už nemôžu dovoliť a je potrebná zodpovednosť. Ako ozrejmila, v ostatnom čase vykonali viacero analýz a prieskumov o tom, ako čo najväčšmi zvýšiť šance na výmenu súčasného vedenia.
„Vieme, že potrebujeme spojiť sily a byť zodpovední,” povedala s tým, že sa spájajú s cieľom výmeny aktuálneho vedenia KSK. Analýzy podľa jej slov ukázali, že ako najlepšia cesta na úspech sa ukazuje spájanie síl tak, že lídrom spojeného tímu bude práve Porvažník.
Ona sama by v tomto spojenom tíme mala pôsobiť ako líderka pre oblasť sociálnych vecí a školstva. Súčasnému županovi Rastislavovi Trnkovi by podľa nej nič nevyhovovalo väčšmi, než mať viacero protikandidátov.
„Takúto službu pánovi županovi neurobíme,” deklarovala. Porvažník Gurbáľovej rozhodnutie ocenil.
„Spájame sily. Stoja tu predstavitelia ôsmich politických strán, ktoré sa rozhodli hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Ide o bezprecedentnú koalíciu na východnom Slovensku,” vyhlásil. Dodal, že okrem politických subjektov ich podporujú aj desiatky odborníkov. Uchádzať sa chce aj o podporu ďalších politických subjektov, napríklad menšinových.
„Ak dostaneme dôveru vo voľbách, s Luciou počítam ako s prvou vicežupankou,” dodal. Zdôraznil, že sa nespájajú pre funkcie, ale pre ľudí v kraji. Ich koalícia podľa Porvažníka predstavuje jasnú alternatívu.
Krajský predseda strany SaS Peter Čech vyzdvihol rozhodnutie Gurbáľovej a jej tímu a vytvorenie silnej alternatívy pre kraj. Predstavil tiež niektorých kandidátov liberálov, ktorí sa chcú uchádzať o mandáty krajských poslancov.
Je medzi nimi súčasný košický viceprimátor Marcel Gibóda, taktiež starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota, poslanec mesta Michalovce Radovan Geci, či Vladimír Beňo, poslanec z Keceroviec. Peter Pollák ml. z Hnutia Slovensko tiež predstavil niekoľko kandidátov na krajských poslancov, je medzi nimi napríklad bývalý poslanec parlamentu Rastislav Jílek.
Viliam Novotný zo strany Demokrati spresnil, že spoločná kandidátka tejto koalície strán by mala mať 57 mien. Demokrati majú na tejto kandidátke deväť kandidátov na poslancov KSK, medzi nimi bude napríklad Karel Hirman či Adnan Akram, ktorý je už v súčasnosti krajským poslancom. KDH tiež ponúkne svojich kandidátov na poslancov.
Súčasný predseda KSK Trnka plánuje svoj mandát obhajovať po tretíkrát, okrem neho kandidujú aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi a poslanec Národnej rady SR a kandidát strany Hlas-SD Igor Šimko.
Pôvodne kandidoval aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman za mimoparlamentnú stranu Demokrati, pred časom sa ale kandidatúry vzdal v prospech Porvažníka. Gurbáľová bola jedinou ženskou kandidátkou na tento post. V jednotlivých prieskumoch preferencií, ktoré dosiaľ boli zverejnené, Trnka jednoznačne dominoval, podporila by ho zhruba polovica voličov.
Zdroj: SITA.sk - Lucia Gurbáľová odstúpila z boja o predsednícky post v Košickom samosprávnom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
Lucia Gurbáľová (KDH) odstúpila z boja o predsednícky post v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Informovala o tom na tlačovej besede. Podporuje kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Mariána Porvažníka, ktorého podporujú aj ďalšie strany súčasnej opozície. Gurbáľová zdôraznila, že spolu s jej tímom cítia potrebu toho, aby sa košická župa začala zameriavať na bežného človeka.
„Preto prichádzame s rozhodnutím, ktoré dáva tejto našej snahe väčšiu šancu,” dodala. Hazard s budúcnosťou kraja si podľa nej už nemôžu dovoliť a je potrebná zodpovednosť. Ako ozrejmila, v ostatnom čase vykonali viacero analýz a prieskumov o tom, ako čo najväčšmi zvýšiť šance na výmenu súčasného vedenia.
Porvažník ocenil jej rozhodnutie
„Vieme, že potrebujeme spojiť sily a byť zodpovední,” povedala s tým, že sa spájajú s cieľom výmeny aktuálneho vedenia KSK. Analýzy podľa jej slov ukázali, že ako najlepšia cesta na úspech sa ukazuje spájanie síl tak, že lídrom spojeného tímu bude práve Porvažník.
Ona sama by v tomto spojenom tíme mala pôsobiť ako líderka pre oblasť sociálnych vecí a školstva. Súčasnému županovi Rastislavovi Trnkovi by podľa nej nič nevyhovovalo väčšmi, než mať viacero protikandidátov.
„Takúto službu pánovi županovi neurobíme,” deklarovala. Porvažník Gurbáľovej rozhodnutie ocenil.
Podpora desiatok odborníkov
„Spájame sily. Stoja tu predstavitelia ôsmich politických strán, ktoré sa rozhodli hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Ide o bezprecedentnú koalíciu na východnom Slovensku,” vyhlásil. Dodal, že okrem politických subjektov ich podporujú aj desiatky odborníkov. Uchádzať sa chce aj o podporu ďalších politických subjektov, napríklad menšinových.
„Ak dostaneme dôveru vo voľbách, s Luciou počítam ako s prvou vicežupankou,” dodal. Zdôraznil, že sa nespájajú pre funkcie, ale pre ľudí v kraji. Ich koalícia podľa Porvažníka predstavuje jasnú alternatívu.
Krajský predseda strany SaS Peter Čech vyzdvihol rozhodnutie Gurbáľovej a jej tímu a vytvorenie silnej alternatívy pre kraj. Predstavil tiež niektorých kandidátov liberálov, ktorí sa chcú uchádzať o mandáty krajských poslancov.
Spoločná kandidátka koalície
Je medzi nimi súčasný košický viceprimátor Marcel Gibóda, taktiež starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota, poslanec mesta Michalovce Radovan Geci, či Vladimír Beňo, poslanec z Keceroviec. Peter Pollák ml. z Hnutia Slovensko tiež predstavil niekoľko kandidátov na krajských poslancov, je medzi nimi napríklad bývalý poslanec parlamentu Rastislav Jílek.
Viliam Novotný zo strany Demokrati spresnil, že spoločná kandidátka tejto koalície strán by mala mať 57 mien. Demokrati majú na tejto kandidátke deväť kandidátov na poslancov KSK, medzi nimi bude napríklad Karel Hirman či Adnan Akram, ktorý je už v súčasnosti krajským poslancom. KDH tiež ponúkne svojich kandidátov na poslancov.
Trnkova tretia obhajoba
Súčasný predseda KSK Trnka plánuje svoj mandát obhajovať po tretíkrát, okrem neho kandidujú aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi a poslanec Národnej rady SR a kandidát strany Hlas-SD Igor Šimko.
Pôvodne kandidoval aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman za mimoparlamentnú stranu Demokrati, pred časom sa ale kandidatúry vzdal v prospech Porvažníka. Gurbáľová bola jedinou ženskou kandidátkou na tento post. V jednotlivých prieskumoch preferencií, ktoré dosiaľ boli zverejnené, Trnka jednoznačne dominoval, podporila by ho zhruba polovica voličov.
Zdroj: SITA.sk - Lucia Gurbáľová odstúpila z boja o predsednícky post v Košickom samosprávnom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidatúra KSK Košický samosprávny kraj Opozícia Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
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