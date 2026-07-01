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01. júla 2026

Na Malte sa začal proces s mužom obžalovaným z objednávky brutálnej vraždy novinárky


Tagy: Investigatívna žurnalistika Malta objednávka vraždy Vražda novinára

Smrť investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej vyvolala politickú krízu a otriasla dôverou v právny štát na Malte.  Na



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malta_caruana_galizia_murder_trial_24384 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Smrť investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej vyvolala politickú krízu a otriasla dôverou v právny štát na Malte.

 Na Malte sa v stredu začal dlho očakávaný proces s podnikateľom Yorgenom Fenechom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphné Caruanovej Galiziovej.


Jej smrť v roku 2017 vyvolala medzinárodné pobúrenie a patrí medzi najvýznamnejšie prípady útokov na novinárov v Európe.


Caruanová Galiziová zahynula vo veku 53 rokov po výbuchu bomby nastraženej v jej automobile neďaleko rodinného domu.



Maltská kleptokracia


Počas svojej kariéry odhaľovala korupciu na najvyšších miestach a upozorňovala na prepojenia medzi politickou a podnikateľskou elitou ostrovnej krajiny, ako aj o rastúcom azerbajdžanskom vplyve na Malte.


„Deväť rokov po vražde mojej matky sa pred súd postavil muž obžalovaný z jej objednania,“ napísal na sociálnej sieti jej syn Paul Caruana Galizia. Advokát rodiny Jason Azzopardi potvrdil, že proces sa začal a Fenech sa dostavil na súd.



Politická kríza a pád premiéra


Vražda novinárky vyvolala na Malte politickú krízu. Verejné vyšetrovanie dospelo k záveru, že štát nesie časť zodpovednosti za jej smrť pre „atmosféru beztrestnosti“, ktorá sa v krajine vytvorila. Následne odstúpil vtedajší premiér Joseph Muscat.



Vrahov už odsúdili


Fenecha zadržali v roku 2019 na jeho jachte pri pokuse opustiť Maltu. V súvislosti s vraždou bolo doteraz odsúdených päť osôb, ktoré sa podieľali na príprave a vykonaní atentátu.


„Daphne Caruanová Galiziová odhalila korupciu na najvyšších miestach štátu a jej vražda sa stala symbolom boja za slobodu médií a právny štát,“ uviedli zástupcovia rodiny počas začiatku procesu.




Zdroj: SITA.sk - Na Malte sa začal proces s mužom obžalovaným z objednávky brutálnej vraždy novinárky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investigatívna žurnalistika Malta objednávka vraždy Vražda novinára
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