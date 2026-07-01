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01. júla 2026
Na Malte sa začal proces s mužom obžalovaným z objednávky brutálnej vraždy novinárky
Smrť investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej vyvolala politickú krízu a otriasla dôverou v právny štát na Malte. Na
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Na Malte sa v stredu začal dlho očakávaný proces s podnikateľom Yorgenom Fenechom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphné Caruanovej Galiziovej.
Jej smrť v roku 2017 vyvolala medzinárodné pobúrenie a patrí medzi najvýznamnejšie prípady útokov na novinárov v Európe.
Caruanová Galiziová zahynula vo veku 53 rokov po výbuchu bomby nastraženej v jej automobile neďaleko rodinného domu.
Maltská kleptokracia
Počas svojej kariéry odhaľovala korupciu na najvyšších miestach a upozorňovala na prepojenia medzi politickou a podnikateľskou elitou ostrovnej krajiny, ako aj o rastúcom azerbajdžanskom vplyve na Malte.
„Deväť rokov po vražde mojej matky sa pred súd postavil muž obžalovaný z jej objednania,“ napísal na sociálnej sieti jej syn Paul Caruana Galizia. Advokát rodiny Jason Azzopardi potvrdil, že proces sa začal a Fenech sa dostavil na súd.
Politická kríza a pád premiéra
Vražda novinárky vyvolala na Malte politickú krízu. Verejné vyšetrovanie dospelo k záveru, že štát nesie časť zodpovednosti za jej smrť pre „atmosféru beztrestnosti“, ktorá sa v krajine vytvorila. Následne odstúpil vtedajší premiér Joseph Muscat.
Vrahov už odsúdili
Fenecha zadržali v roku 2019 na jeho jachte pri pokuse opustiť Maltu. V súvislosti s vraždou bolo doteraz odsúdených päť osôb, ktoré sa podieľali na príprave a vykonaní atentátu.
„Daphne Caruanová Galiziová odhalila korupciu na najvyšších miestach štátu a jej vražda sa stala symbolom boja za slobodu médií a právny štát,“ uviedli zástupcovia rodiny počas začiatku procesu.
Zdroj: SITA.sk - Na Malte sa začal proces s mužom obžalovaným z objednávky brutálnej vraždy novinárky © SITA Všetky práva vyhradené.
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