Lucia Janičová zdolala Mount Everest, bola prvou Slovenkou na najvyššom vrchu planéty (foto)

Prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vrchol Mount Everestu, boli 15. októbra 1984 Zoltán Demján a Jozef Psotka, ktorý však cestou naspäť tragicky zahynul. O štyri roky neskôr to bol Jozef Just, ktorý však pri zostupe zostal nezvestný. V máji roku 1998, teda o dekádu neskôr, vystúpili na vrchol Peter Hámor, Vladimír Zboja a Vladimír Plulík. Do nedele naposledy ako posledný Slovák zatiaľ dosiahol vrchol Ján Čarnogurský mladší v roku 2011.



Pod vrcholom Everestu sa nachádza aj ďalšia Slovenka Lenka Poláčková, ktorá sa chystá najvyšší vrch planéty pokoriť bez pomoci prídavného kyslíka.





13.5.2024 (SITA.sk) - Lucia Janičová sa stala prvou Slovenkou, ktorá zdolala najvyššiu horu planéty -. Výšku 8849 metrov nad morom pokorila v nedeľu predpoludním miestneho času."Vrchol dosiahla z nepálskej strany južnou trasou s podporou kyslíka," uvádza sa v tlačovej správy Slovenskej sporiteľne , ktorá sa podieľala na expedícii 37-ročnej vedkyne, ktorá žije v Škótsku. Spolu so Slovenkou Janičovou na Everest vystúpila aj Anara Buraševová ako prvá Kazaška.V minulosti sa dvakrát pokúšala o výstup na Mount Everest aj Dina Štěrbová, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia však nepochodila. Skúšala to z južnej aj severnej strany, neuspela však ani pri jednom z pokusov.Prešovská rodáčka Lucia Janičová pracuje pre biotechnologickú spoločnosť v Škótsku ako úspešná vedkyňa v oblasti imunológie. Je mamou 9-ročnej dcérky Adélky. Približne pred ôsmimi rokmi našla záľubu v lezení. Začala liezť na morských útesoch a krátkych skalných stenách. Neskôr objavila svoju lásku k dobrodružnejšiemu lezeniu vo vyšších horách. Okrem lezenia na skalách nabrala skúsenosti v ľadolezení a zimnom mixovom lezení. V rámci prípravy na expedíciu na Everest trénovala v Alpách, kde taktiež vystúpila na Mont Blanc (4 807 m), Mera Peak v Himalájach (6 476 m) a Aconcaguu v Andách (6 961 m).