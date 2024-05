MS v hokeji 2024: USA - Slovensko 4:5 po predĺžení, rozhodol Kelemen

Slovenskí hokejisti zvíťazili v pondelňajšom stretnutí B-skupiny MS v Ostrave nad USA 5:4 po predĺžení. Pripísali si druhý triumf na šampionáte a v tabuľke majú päť bodov. Mužstvo trénera Craiga Ramsayho viedlo v zápase 4:1, no favorit tromi gólmi v treťom dejstve poslal duel do predĺženia. V ňom zariadil víťazstvo svojho tímu Miloš Kelemen.



Slováci predvádzali v prvých dvoch tretinách aktívny hokej, ktorý im vyniesol vedenie 4:1. V úvodnom dejstve sa presadili Kelemen s Liborom Hudáčkom a v prostrednej časti pridali presné zásahy Šimon Nemec a Patrik Koch. Slováci v záverečnej tretine poľavili a pasívna hra posadila Američanov na koňa. Tí gólmi Shanea Pinta, Bradyho Tkachuka a Lukea Hughesa poslali duel do predĺženia. V ňom mal v úvode veľkú šancu Kelemen, no brankára Augustina neprekonal. Mrzieť ho to však nemuselo, pretože 64 sekúnd pred koncom predĺženia dokázal tečovať strelu Nemca a rozhodol o extra bode pre slovenský tím.



Slovákov čaká deň voľna a svoj štvrtý zápas na šampionáte odohrajú v stredu o 20.20 h proti Poľsku, USA čaká v rovnakom čase vo štvrtok výber Francúzska.

USA - Slovensko 4:5 pp (0:2, 1:2, 3:0 - 0:1)



Góly: 25. Boldy (Hughes, Gaudreau), 45. Pinto (Farabee, Zegras), 54. Tkachuk (Pinto), 57. Hughes (Sanderson) - 4. Kelemen (Sukeľ, Kudrna), 12. Hudáček (Tatar), 28. Nemec (Fehérváry, Pospíšil), 29. Koch (Pospíšil, Kelemen), 64. Kelemen (Nemec, Pospíšil). Rozhodcovia: Campbell, Pearce (obaja Kan.) – Špur (ČR), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 4:4 na 2 min,, presilovky a oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna



USA: Nedeljkovic (29. Augustine) - Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, B. Tkachuk - Zegras, Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont - Leonard

Prvá tretina priniesla veľké množstvo šancí. Už v druhej minúte mohol po kombinácii prvej slovenskej formácie otvoriť skóre Cehlárik, no namieril iba do betónov brankára Nedeljkovica. Vzápätí na opačnej strane predviedol výborný zákrok jeho náprotivok Hlavaj, ktorý si poradil s pokusom Boldyho. Na prvú zmenu skóre sa čakalo iba 197 sekúnd, keď do útočného pásma zaviezol puk Kudrna, z otočky ho poslal pred bránku USA a zakončujúci Kelemen bekhendom poslal Slovákov do vedenia - 1:0. Američania mali v siedmej minúte na hokejke vyrovnanie, keď v ofenzíve zle prenechal puk Slafkovský a favorit stretnutia vyrazil do rýchlej kontry. Situáciu dvoch proti jednému riešil Boldy prihrávkou na Gaudreaua, ale jeho bekhendové zakončenie výborne zlikvidoval Hlavaj, ktorý sa dôležitými zákrokmi dostal do zápasu. Hra zo strany na stranu pokračovala ďalšou príležitosťou na opačnej strane, kde mohol profitovať zo zaváhania Američanov v úniku Kudrna, útočník štvrtej formácie však nechal vyniknúť Nedeljkovica. Strelecká smola pretrvávala na hokejke Cehlárika, ktorý vyskúšal zakončiť s hokejkou medzi nohami, ale mieril priamo do amerického brankára. V 12. minúte nevypustil korčuliarsky súboj o puk v obrannom pásme Gajdoš, ktorý dostal pod tlak Kesselringa a ten stratil puk. Do útoku vyštartoval Tatar s Hudáčkom, pričom prvý menovaný išiel do bekhendu a s dávkou šťastia sa puk odrazil k nekrytému Hudáčkovi - 2:0. V 13. minúte mal veľkú príležiosť aj Regenda, ktorého našiel krížnou prihrávkou Nemec, no krídelník tretieho útoku trafil Nedeljkovica do masky. Slováci mohli v závere pridať tretí gól v presilovke, no nezahrali ju najlepšie. V záverečnej minúte dejstva musel ešte vytiahnuť zákrok Hlavaj, ktorý čelil strele Nelsona.



Američania vstúpili do prostrednej časti hry aktívnejšie. Dokázali si vypracovať tlak pred Hlavajom, no po skrumáži sa nepresadil Pinto ani bejzbalovým zakončením Farabee. Zámorský tím výrazne pritvrdil hru, snažil sa dostať Slovákom pod kožu a zákroky na hranici pravidiel predviedli Jones i Tkachuk. Američanom sa aktívny prístup vyplatil v 25. minúte, keď Hlavaj vyrazil strelu Hughesa priamo pred voľné Boldyho a ten znížil. Slováci sa však nedali vyprovokovať a na inkasovaný gól reagovali najlepším možným spôsobom. V 28. minúte sa strelou z prvej presadil Nemec a už o 104 sekúnd zabezpečil mužstvu Craiga Ramsayho trojgólové vedenie ďalší obranca Koch a vyhnal Nedeljkovica z bránky. Pred štvrtým presným zásahom predviedol mimoriadne dôležitý zákrok brankár Hlavaj, ktorý vložil hokejku do prihrávky Zegrasa a založil útok pre svojich spoluhráčov. Slováci ustáli aj dve početné výhody USA a vo výborných zákrokoch pokračoval Hlavaj, ktorý zachoval chladnú hlavu aj po častom dôraze Američanov v jeho bránkovisku.



Hráči USA mali dobrý začiatok tretieho dejstva, keď boli aktívni v streľbe. Dočkali sa aj kontaktného gólu v 45. minúte, keď si za chrbát obrancu Grmana nakorčuľoval Pinto a našiel medzeru medzi betónmi Hlavaja. Slováci sa dostávali pod tlak a sústredili sa na najmä na bránenie dvojgólového vedenia. Na rozohrávku Američanov čakali v strednom pásme a do útočného vysúvali maximálne jedného napádajúceho hráča. Pasívnejší prístup sa vypomstil v 54. minúte, keď si Tkachuk vychutnal kľučkou Kocha a rovnako ako Pinto poslal puk medzi nohy Hlavaja. Američania dokázali poľahky vnikať do útočnej tretiny, využívali prílišné cúvanie slovenských obrancov. Dokonalým príkladom bol vyrovnávajúci gól Lukea Hughesa z 57. minúty a duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o víťazstve Slovákov teč Kelemena.

hlasy aktérov (TASR, TV JOJ):



Samuel Hlavaj, brankár SR: "Chytalo sa mi veľmi dobre. Fanúšikovia vytvorili perfektnú atmosféru, veľa skandovali. Od začiatku to bol náročný zápas, no robili sme správne veci a dve tretiny sme zápas veľmi dobre zvládali. Musíme si rozobrať to, čo sa dialo v tretej tretine."



Pavol Regenda, útočník SR: "Vybehli sme na nich, začali sme veľmi dobre. V prvej a druhej tretine sme boli lepší, nepúšťali sme ich do nebezpečných situácií. Vieme, že sú to hráči z NHL a to ukázali, keď vyvinuli tlak a dali góly. Som rád, že sme to ubojovali a zvíťazili po predĺžení. Bolo cítiť, že proti nám stoja hráči z NHL."



Mário Grman, obranca SR: "Veľmi sa teším, že sme to zvládli, Mrzí ma tretia tretina, ja som tam zaváhal pri góle, ale teší ma, že sme vyhrali. Mám zimomriavky z atmosféry, diváci boli náš ďalší hráč, bola to paráda. Američania boli nepríjemní, hrali dobre, tvrdo, ale som rád, že sme to ustáli."



Lukáš Cingel, útočník SR: "Prvé dve tretiny boli rovnaké ako v tom domácom prípravnom zápase. V tretej sme sa akoby báli o výsledok, boli sme menej na puku a Američania mali čas a priestor. Ale vyhrali sme, je to super a ideme ďalej."



Miloš Kelemen, útočník SR, autor víťazného gólu: "Už strela Šimona Nemca mala gólové parametre. Ja som to stiahol za hráčov, aby mal viac priestoru. Odrazil sa nám puk, Martin Pospíšil dobre našiel Šimona, ktorý ma videl a strieľal to na teč, mne sa to podarilo tečovať. Ja som cítil, že som to tečoval, obzrel som sa za seba a všetci už boli preč. Dva body s Amerikou veľmi potešia, už sa však musíme koncentrovať na ďalší zápas."



Šimon Nemec, obranca SR: "Výborný zápas, ukázali sme charakter. V tretej tretine to nebolo ideálne, dostali sme na 4:4. Dokázali sme to zvrátiť a dva body sú super. Američania mali veľký tlak, trochu zbytočne sme sa stiahli, ale to robí tím silným. Ukázali sme, že sme dobrí hráči a v predĺžení sme vyhrali."

tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 2 2 0 0 0 10:3 6



2. SLOVENSKO 3 1 1 0 1 15:12 5



3. Lotyšsko 2 0 2 0 0 8:6 4



4. USA 3 1 0 1 1 12:11 4



-------------------------------



5. Kazachstan 2 1 0 0 1 5:7 3



6. Nemecko 2 1 0 0 1 7:10 3



7. Francúzsko 2 0 0 1 1 3:6 1



-------------------------------



8. Poľsko 2 0 0 1 1 5:10 1