Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Lucia Yar po hlasovaní o Slovensku: Ficova vláda brala varovania Európskej únie ako „otravný hmyz pri žatve“
Slovenská europoslankyňa zároveň pripomenula význam eurofondov pre Slovensko: „Až štyri z piatich eur, ktoré sa na Slovensku investujú do verejnej infraštruktúry, prichádzajú z EÚ.“
Európsky parlament v stredu schválil uznesenie o právnom štáte, základných právach a zneužívaní fondov EÚ na Slovensku. Dokument podporilo 347 europoslancov, proti bolo 165 a dovedna 25 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.
Slovenská europoslankyňa Lucia Yar (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu) pre agentúru SITA vyhlásila, že europarlament „dnes veľkou väčšinou zahlasoval za ochranu slovenských občanov pred orbanizáciou a ochranu európskych daňových poplatníkov pred tým, aby ich peniaze skončili na haciendach“.
Yar zároveň uviedla, že poslanci za Progresívne Slovensko sa na hlasovaní nezúčastnili. „Odmietame trestať Slovákov a Slovenky za zlodejiny Ficovej vlády, preto sme sa na tomto hlasovaní nezúčastnili a vytiahli sme karty. No rovnako odmietame kryť to, čo táto vláda robí,“ zdôraznila.
Podľa europoslankyne uznesenie nevzniklo náhle. „Treba si uvedomiť, že toto uznesenie nevzniklo cez noc. Predchádzali mu roky upozornení: od Európskej komisie, parlamentných misií či Benátskej komisie,“ povedala a dodala, že vláda Roberta Fica tieto upozornenia „brala ako otravný hmyz pri svojej žatve“.
„Dnes prišiel účet. A platiť ho môžu všetci Slováci a Slovenky,“ varovala Yar. Ako príklad uviedla Maďarsko, ktoré má zmrazených viac než 20 miliárd eur z európskych fondov. „Skutočnosť, že je táto hrozba reálna, by mal najlepšie vedieť práve Fico – stačí, aby zdvihol telefón a zavolal Viktorovi Orbánovi. Maďarsko má dnes totiž zmrazených viac než 20 miliárd eur a šlo presne touto cestou,“ uviedla.
Europoslankyňa zároveň pripomenula význam eurofondov pre Slovensko. „Až štyri z piatich eur, ktoré sa na Slovensku investujú do verejnej infraštruktúry, prichádzajú z EÚ. Bez nich sa zastavia stavby a inovačné projekty, na ktorých sú naše regióny závislé,“ povedala.
Podľa Yar je tlak Európskej únie „logická reakcia“ na kroky slovenskej vlády. „Zrušila špeciálnu prokuratúru, rozbila NAKA, prepísala Trestný zákon tak, že stovky ľudí stíhaných za závažnú trestnú činnosť vykĺzli zo systému. Komisia by nebola pripravená konať, keby toto všetko nevidela,“ vyhlásila. Dodala, že „stále nie je neskoro“ a vláda má podľa nej „v rukách všetko, čo je potrebné na to, aby tento trend otočila“. „Otázka je, či to chce urobiť,“ zakončila Lucia Yar.
Zdroj: SITA.sk - Lucia Yar po hlasovaní o Slovensku: Ficova vláda brala varovania Európskej únie ako „otravný hmyz pri žatve“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Oscarový režisér Pedro Almodóvar označil Trumpa, Netanjahua a Putina za „monštrá"
Záľuba v zbieraní predmetov nie je len pre deti. S čím začať?
