Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Oscarový režisér Pedro Almodóvar označil Trumpa, Netanjahua a Putina za „monštrá“
Almodóvar počas festivalu v Cannes ostro kritizoval lídrov USA, Izraela a Ruska a vyzval Európu, aby sa proti nim postavila. Španielsky filmový režisér
Španielsky filmový režisér Pedro Almodóvar v stredu na filmovom festivale v Cannes označil amerického prezidenta Donalda Trumpa, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ruského prezidenta Vladimira Putina za „monštrá“.
„Ako Európania sme tiež povinní stať sa akýmsi štítom proti týmto monštrám ako Trump, Netanjahu alebo ten Rus,“ vyhlásil Almodóvar počas tlačovej konferencie k svojmu novému filmu Bitter Christmas, ktorý súťaží o Zlatú palmu.
Toxická maskulinita
Režisér známy filmami Hovor s ňou či Volver dlhodobo kritizuje izraelskú vojnu v Pásme Gazy. Na tlačovej konferencii mal na saku pripnutý odznak s nápisom „Free Palestine“.
Almodóvarove slová nadviazali na vyjadrenia španielskeho herca Javiera Bardema, ktorý počas festivalu v nedeľu ostro kritizoval „toxickú maskulinitu“ Trumpa, Netanjahua a Putina.
Jeden z najväčších
Nový film Bitter Christmas, ktorý získal v Španielsku zmiešané recenzie, patrí medzi Almodóvarove osobnejšie projekty.
Príbeh sa sústreďuje na filmového režiséra trpiaceho tvorivou krízou, ktorý sa rozhodne kradnúť príbehy ľudí zo svojho okolia.
Pedro Almodóvar patrí medzi najvýznamnejších európskych filmových tvorcov posledných desaťročí a pravidelne využíva medzinárodné festivaly na vyjadrenia k politickým a spoločenským témam.
Zdroj: SITA.sk
