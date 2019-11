Lucie Bílá si so svojím synom nemôže písať cez facebook ani instagram

Na snímke Lucie Bílá. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (OTS) - Rozhovor zo zákulisia pripravovaného vianočného turné Bílé Vánoce Lucie Bílé II., ale aj o súkromí obľúbenej speváčky.Môj syn je taká zvláštne citlivá bytosť, je iný ako jeho vrstovníci, ktorých stretávam. On nemá facebook, ani instagram, má rád svoju sladkú anonymitu, nepotrebuje sa prezentovať tak, ako ja. Chvalabohu, (úsmev) pretože to moje povolanie je krásne, ale nie pre každého. Na to musí byť človek silný a on je jemná duša.Môj syn je kameraman, ale študuje ešte ďalej a povedala by som, že študuje sám seba. Má zvláštny vnútorný život, ktorému nie vždy rozumiem, ale obdivujem ho, pretože on je ako mimozemšťan! (smiech) To čo bude nakoniec jeho remeslom ešte uvidíme… Ale teraz našiel na mojom novom CD dve piesne, na ktoré by chcel nakrútiť videoklip, tak uvidíme, možno to bude úžasné.Ja si myslím, že každá mama pochopí, ako som to v tej piesni myslela. Pamätám sa, ako Filip raz padal zo schodov. Našťastie sa mu nič nestalo, ale ja som mala v sebe toľko bolesti a tak veľmi som to fyzicky prežívala… Deti sú skrátka súčasť nášho tela.No a potom je duša a tú nám musí doplniť láska, (smiech) ktorá sa tu teraz na mňa pozerá. Som za to veľmi vďačná a rada, že som stretla práve tohoto človeka, pretože sa smejem od rána do večera. Ja som sa totiž dlho nesmiala. Niekde som čítala štatistiku, že bábätká sa zasmejú 300-krát za deň a dospelý len 15, alebo 20 krát. Tak som asi znova “mimino,” pretože sa “tlemím” od rána do večera. Môj partner nachádza vo všetkom toľko príležitosti k humoru a vtipu, čo je dobre, pretože smiech predlžuje život, takže som mu vďačná aj za to. Dostal odo mňa dokoncapesničku, pretože si ju zaslúži.No, ja som radšej kúpila “hospodu!” (smiech) Na varenie teda nemám absolútne čas. Nehovorím, že ma to ako ženu nebaví, ale tým že som väčšinu času na javisku a kým sa na to javisko dostanem, chce to skutočne veľa mravenčej práce. Nemám preto čas piecť vianočné pečivo ani vianočku, ale mám zasa kamarátky, ktoré mi ich nosia. Bratova žena je dokonca cukrárka, takže núdzu nemáme a Radek si má na čom pochutiť. Z reštaurácie dostávam každý deň jedálniček a objednávam nielen pre Radka, ale pre celý môj tím. Ak by som sa mala starať ešte aj o kuchyňu, to by som zomrela od hladu.Som typ ženy, ktorá potrebuje mať vedľa seba veľkého muža, ale ktorý má tiež dostatok empatie a citu. Emócie sú pre mňa veľmi dôležité. Ak by bol len “tvrďas,” tak by ma to nebavilo. Ale on je aj nežný, dobrý a láskavý. Vidieť to aj našom okolí, ako sa s ním všetci cítia dobre. On má takú energiu, že ak je treba, je obrovský a vie udrieť do stola a inokedy človek o ňom ani nevie, alebo všetkých baví.A čudujete sa? Môj otec je z Petržalky… (smiech) Milujem slovenské publikum. Je veľmi srdečné, spontánne, je mi blízke. Nesmierne sa teším na vianočné koncerty u vás. Je to pre nás s Petrom Maláskom, orchestrom a zborom vždy nádherný zážitok.Ak chcete zažiť krásnu vianočnú atmosféru tak za mnou príďte, verím že vás koncert poteší. Zoberiem so sebou aj svoj charitatívny stánok s anjelikmi a možno spolu kúpime ďalší invalidný vozík, myslím, že teraz už zbierame peniaze na dvadsiaty druhý.. Tak príďte, budem sa na vás veľmi tešiť!