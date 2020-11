Lucie Bílá vydáva koncertný album Bílé Vánoce Lucie Bílé / Živák

Najúspešnejšia česká speváčka Lucie Bílá, veľmi populárna aj na Slovensku, prichádza s novým koncertným albumom Bílé Vánoce Lucie Bílé / Živák. Po albumoch Bílé Vánoce Lucie Bílé z novembra 2010 a Bílé Vánoce Lucie Bílé II. z októbra 2017 je tretím s vianočnými piesňami v podaní dvadsaťnásobnej českej zlatej slávice.





Playlist nového CD tvorí 17 skladieb, sú nimi Vánoční expres (Winter Wonderland), Slyš, andělé zpívají (Hark! The Herald Angels Sing), Nad Betlémem svítá (Hands), Tichá noc (Stille Nacht, heilige Nacht), Být dítětem svítícím (Greensleeves), Šťastné svátky v ten den (The Christmas Song), Tambor (Little Drummer Boy), Panis angelicus Op. 12, Purpura, Slyšte, co vám říkám (Do You Hear What I Hear?), Marie a svatá Anna, Lední šou (Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!), Marie, zda víš (Mary, Did You Know), Ave Maria Op. 52, Slyš chór (Amazing Grace), Desatero (Hallelujah) a Rolničky (Jingle Bells).Špeciálne predvianočné šnúry vystúpení Lucie Bílej patria už viacero rokov k vyvrcholeniu celého roka. Speváčka s kapelou Petra Maláska rozdáva pesničkovú radosť s nádychom adventného zastavenia. Najúspešnejšie piesne z minulých sezón boli pred dvomi rokmi súčasťou koncertu v pražskom klube Doupě. Lucie Bílá za podpory hosťujúceho Jána Toužimského, sprievodu výborných muzikantov a zborových spevákov ponúkla takmer dve desiatky osvedčených songov, ktoré vyšli na dvoch štúdiových vianočných albumoch, od svetoznámych amerických štandardov až po piesne s chrámovým alebo klasickým nádychom.Viac ako polovicu českých textov na album Bílé Vánoce Lucie Bílé z novembra 2010 napísal Pavel Vrba, na albume Bílé Vánoce Lucie Bílé II. z októbra 2017 má deväť textov z 13 piesní speváčka a skladateľka Radůza. Bola to ich prvá spolupráca.„Niektoré veci prichádzajú zhora. Je to moja obľúbená kolegyňa, v novinách som si prečítala rozhovor a zdalo sa mi, že je nejaká smutná. Zavolala som jej a ponúkla prácu, spoluprácu na tomto vianočnom cédečku. A v priebehu asi troch dní som mala všetko otextované. Je veľmi talentovaná, veľmi citlivá bytosť, tak to zo seba takto vychrlila. Čudujem sa, že sme sa nestretli už skôr. Nielen to, že si rozumieme ľudsky, ale dokonca sme zistili, že sme vzdialenými príbuznými. Takže celé to bolo spontánne a ja som za ten rozhovor v časopise vďačná. Schovám si ho, lebo vďaka nemu mám skvelú textárku,“ uviedla pre TASR Bílá.