 24hod.sk    Z domova

24. decembra 2025

Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy


Tagy: Ľudia bez domova Štedrý deň Vianoce

Ľudí bez domova pozval na Štedrý deň do reštaurácie Wetzlerov dom na Hlavnej ulici v Trnave jej majiteľ Tomáš Lančarič. Pohostil ich tradičným ...



65870ddc15599717777506 676x451 24.12.2025 (SITA.sk) - Ľudí bez domova pozval na Štedrý deň do reštaurácie Wetzlerov dom na Hlavnej ulici v Trnave jej majiteľ Tomáš Lančarič. Pohostil ich tradičným vianočným menu, podávala sa čerstvo uvarená kapustnica, ryba so šalátom, ale aj rezne. Nechýbala káva, pagáče a množstvo zákuskov, ktoré priniesli aj viacerí Trnavčania.

Pomohli aj dobrovoľníci


Jedlo pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na okraj spoločnosti, pripravoval tím reštaurácie spolu s dobrovoľníkmi, ktorí každý rok pomáhajú s obsluhou.

„Majiteľ Tomáš Lančarič hostí ľudí na Vianoce každý rok. Ľudia bez domova si šíria informáciou o tom medzi sebou a prichádza ich z roka na rok viac, pomaly nám už priestory reštaurácie ani nestačia,“ povedala Viktória Klačová, ktorá každý rok pomáha pri tejto akcii.

Nechýbala hudba


Okrem jedla sa reštaurácia postarala aj o trochu umenia. Hosťom hrala a spievala trnavská hudobníčka Ildikó Kali. Hostitelia z reštaurácie sa nikoho nepýtajú na dôvody, pre ktoré sa ľudia dostali do ťažkej situácie. Návštevníkov nielen pohostili, ale aj zabalili niečo na jedenie so sebou.

Tomáš Lančarič pôvodne ľudí bez domova hostil na Štedrý deň vonku na Trojičnom náestí, neskôr v podbráni domu, v ktorom prevádzkuje reštauráciu. V ostatných rokoch ich pozýva priamo do reštaurácie, pred ktorou má na tabuli napísané, že na Vianoce by nemal byť nikto hladný.


Zdroj: SITA.sk - Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudia bez domova Štedrý deň Vianoce
Sviatočná atmosféra panuje aj za múrmi väzníc. Program spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť

