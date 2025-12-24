Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. decembra 2025

Sviatočná atmosféra panuje aj za múrmi väzníc. Program spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť


Štedrý deň Väznica Vianoce

Vianočné sviatky majú svoje miesto aj v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody Zboru väzenskej a justičnej stráže. ...



img_20211216_134818069 676x380 24.12.2025 (SITA.sk) - Vianočné sviatky majú svoje miesto aj v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová, vianočný program v ústavoch spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť, ktoré budú počas celého sviatočného obdobia zabezpečovať príslušníci a zamestnanci zboru.

Jedálny lístok počas sviatočných dní


Vianočné sviatky majú aj za múrmi ústavov ZVJS svoje osobité čaro. Nie sú o zhone, ale o spomalení. O návrate k sebe, k spomienkam a k hodnotám, ktoré presahujú každodennosť výkonu trestu,“ uviedla hovorkyňa.

Ako ďalej ozrejmila, štedrovečerná večera bude v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže podávaná v čase približne od 15:30 do 18:00. „Sviatočné stravovanie je aj počas vianočného obdobia prispôsobené náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám, ako aj individuálnemu zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a rozhodnutie o konzumácii mäsových jedál zostáva na osobnom uvážení každej väznenej osoby,“ zdôraznila Bečková Ragasová.

Jedálny lístok počas sviatočných dní je podľa nej v jednotlivých ústavoch veľmi podobný a vychádza z tradičných vianočných jedál. Konkrétne štedrá večera obsahuje kapustnicu, vysmážané rybie filé, zemiakový šalát, ovocie, pletenku, vianočné oblátky alebo grilované tofu.

Televízia, čítanie kníh aj hranie hier


Väznené osoby majú počas Štedrého dňa viac priestoru na osobné voľno, konkrétne sledovanie sviatočných televíznych programov, čítanie kníh z ústavnej knižnice, hranie spoločenských hier či počúvanie ústavného rozhlasu.

Súčasťou programu sú slávnostné bohoslužby a sväté omše, vrátane vigílie Narodenia Pána, prenosov polnočnej svätej omše a duchovných rozhovorov. Do viacerých ústavov je prinesené Betlehemské svetlo, ktoré symbolicky vstupuje aj za múry väzníc.

„Popoludnie a podvečer patria štedrovečernému stolovaniu a spoločnému prežívaniu sviatočnej atmosféry. Program dopĺňajú vianočné kvízy, premietanie tematických filmov, počúvanie kolied, športové aktivity (napr. stolný tenis, futbal, nohejbal) a v niektorých ústavoch aj tvorivé či gastronomické aktivity, ako je príprava tradičných vianočných jedál,“ uviedla hovorkyňa ZVJS.

Viac priestoru na kontakt s rodinou


Duchovné a spoločenské aktivity majú obvinení a odsúdení k dispozícii aj na Prvý aj Druhý sviatok vianočný. Na Prvý sviatok vianočný majú napríklad väznené osoby viac priestoru na kontakt s rodinou, či už formou telefonovania, korešpondencie alebo videonávštev.

Druhý sviatok vianočný zase ponúka premietania filmov, hudobné vystúpenia, koncerty záujmových krúžkov a tvorivé dielne, v ktorých si odsúdení pripravujú novoročné pozdravy alebo reflektujú sviatočné obdobie písomnou formou.

Bečková Ragasová tiež pripomenula, že namiesto chystania štedrovečernej večere či trávenia času s rodinou bude v službe či práci viac ako 400 príslušníkov a zamestnancov, ktorí zabezpečia plynulý a bezpečný chod ústavov aj počas sviatkov pokoja. „Pre mnohých z kolegov sú Vianoce v práci skúškou profesionality aj emócií,“ dodala.


Koľko je na Slovensku uväznených osôb?


K 17. decembru 2025 sa v ústavoch ZVJS nachádzalo 8 009 väznených osôb, z toho 6 867 odsúdených a 1 142 obvinených. Cudzincov bolo v ústavoch 305 a mladistvých celkovo 27.




Zdroj: SITA.sk

Štedrý deň Väznica Vianoce
