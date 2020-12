Ľudí v kostoloch musí byť menej, ale kňazi môžu slúžiť aj štyri omše denne

Kňazi by mali príležitosť vhodne využiť

Prázdne lavice

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Kňazi budú môcť počas týchto vianočných sviatkov vzhľadom na pandémiu výnimočne sláviť až štyri omše za deň. Týka sa to piatka 25. decembra, piatka 1. januára a stredy 6. januára. Umožňuje im to dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý podpísali prefekt kongregácie Robert kardinál Sarah a sekretár arcibiskup Artur Roche.Podľa Kódexu kánonického práva by mali kňazi za normálnych okolností sláviť svätú omšu raz za deň, v prípade nedostatku kňazov a ďalších oprávnených dôvodov najviac trikrát za deň.„Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili túto možnosť a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe,“ uviedla v súvislosti s dekrétom Konferencia biskupov Slovenska (KBS) Trnavský arcibiskup Ján Orosch na základe neho povolil „pre dobro veriacich“ kňazom z územia Trnavskej arcidiecézy v určených dňoch štyri sväté omše. Informoval o tom Arcibiskupský úrad v Trnave. Úrad verejného zdravotníctva SR sprísnil podmienky, za ktorých sa môžu od soboty 19. decembra konať verejné bohoslužby.Každá druhá lavica v kostole musí zostať prázdna a v obsadenej lavici musí byť každé druhé miesto voľné. V praxi to znamená obmedzenie kapacity kostolov na 25 percent, namiesto doterajších 50 percent. Do kapacity kostolov sa rátajú len miesta na sedenie.