Zákaz predaja nepotravinárskeho tovaru v potravinách je podľa reťazcov diskriminačný

Zdravotné dôvody neexistujú

Niekoľkomiliónové denné škody

Iniciatíva obchodných reťazcov

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) , ktorá určila, že predajne potravín budú môcť od soboty predávať iba tovar v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb, považuje Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) za diskriminačnú.Navyše podľa SAMO strpčí ľuďom už aj tak nekomfortné prežitie vianočných sviatkov a má potenciál privodiť predajcom potravín značné a neodvratné hospodárske škody, čo spôsobí aj výpadky v príjmoch štátu.A to všetko podľa aliancie bez uvedenia jediného argumentu ochrany verejného zdravia. Konštatoval to v piatok predseda SAMO Martin Krajčovič „Podľa nášho názoru, ide o jasnú diskrimináciu, keď bez uvedenia akéhokoľvek zdravotného zdôvodnenia, všetky prevádzky, ktoré počas lockdownu zostanú otvorené, ako sú eshopy, čerpacie stanice, výdajné miesta tovaru, zásielkovne a ďalšie, môžu predávať všetko a jediné potraviny iba základný sortiment,“ povedal Martin Krajčovič.SAMO preto v súčasnosti analyzuje vyhlášku aj po právnej stránke, keďže samotné nariadenie nemá podľa aliancie za cieľ chrániť verejné zdravie, ale otvorene diskriminuje časť podnikateľov."Toto nielenže nebolo zdôvodnené z vyjadrení hlavného hygienika, ale ani v samotnej vyhláške. Naďalej platí, že obchody s potravinami a drogériou patria medzi najbezpečnejšie miesta a dodnes nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy v rámci obchodných prevádzok," doplnil predseda SAMO.Uvedený právny predpis môže podľa SAMO obchodníkom s potravinami združeným v aliancii spôsobovať súhrnné denné škody vo výške niekoľkých miliónov eur. Tovar, ktorý títo obchodníci objednali, sa už totiž nedá dodávateľom vrátiť späť."Výsledkom bude, že počas sviatkov budú na Slovensko prúdiť tisícky paliet tovaru, z ktorého veľké množstvo sa nebude môcť dať využiť v prospech zákazníkov, ale bude potrebné ho okamžite zlikvidovať," dodal Krajčovič.Aliancia je presvedčená, že v dôsledku opatrenia budú, okrem predajcov, poškodení aj dodávatelia a výrobcovia, vrátane slovenských, a to z dôvodu storna a krátenia objednávok.Slovenská aliancia moderného obchodu je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu.Vzniklo z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj dm drogerie markt a Terno real estate.Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.