Ľudia by mali zostať doma a neriskovať silvestrovskými návštevami, vyzýva k disciplíne Úrad verejného zdravotníctva

Odporúčania pre verejnosť

Rešpektovanie nariadení

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyzýva ľudí, aby neriskovali šírenie pandémie silvestrovskými návštevami. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková Príchod Nového roka je podľa ÚVZ najbezpečnejšie privítať oslavou s členmi domácnosti. Úrad ľuďom odporúča presunúť obvyklé stretnutia s kamarátmi či príbuznými do virtuálneho priestoru. K výzve sa pripojila aj Únia miest Slovenska (ÚMS) ÚVZ zároveň odporúča verejnosti, aby sa vyhla miestam, na ktorých sa združuje vyšší počet ľudí, slabo vetraných priestorov či spoločnosti bez rúšok a dostatočných rozostupov.Ľudia by sa podľa úradu nemali hanbiť požiadať iných, aby si v ich spoločnosti nasadili rúško, alebo aby si po vstupe do ich domácnosti opakovane umyli či dezinfikovali ruky.„COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Situácia v nemocniciach je v súčasnosti kritická, čo dosvedčujú zábery preplnených zdravotníckych zariadení. Lôžka sú plné pacientov s vážnymi stavmi. Záchranári a zdravotníci, ktorí sa o nich starajú, sú už na pokraji síl,“ uviedol úrad.Ľudia by preto podľa hygienikov mali rešpektovať platné nariadenia, ktoré sú nastavené tak, aby znižovali mobilu. K dôslednému dodržiavaniu opatrení vyzýva vzhľadom na aktuálnu situáciu v nemocniciach aj ÚMS.„Chceme poprosiť všetkých obyvateľov našich miest, aby sme sa iba tento rok zdržali akýchkoľvek osláv Nového roka. A to aj napriek tomu, že sme všetci zvyknutí si priať šťastný Nový rok v našich mestách a komunitách. Teraz nás tento pekný zvyk ohrozuje. Ostaňte, prosím, iba tento rok v úzkom kruhu a okolí svojich blízkych,“ uviedol v tlačovej správe prezident ÚMS Richard Rybníček.