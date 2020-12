Eurolab nebol pri nákupe covidtestov dopredu favorizovaný, zistil Transparency International Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Po zrušenej predvianočnej súťaži na nákup covidtestov rokovalo Ministerstvo hospodárstva SR najprv s košickou obchodnou firmou Plastonic s.r.o. a dohodli sa na dodávke štyroch miliónov testov. Ukazuje to Vestník verejného obstarávania. Na poslednú chvíľu však firma zmluvu nepodpísala.Ministerstvo tieto informácie potvrdilo. Podozrenia, že by bol Eurolab dopredu favorizovaný a výber dodávateľa dohodnutý, sú podľa Transparency International Slovensko nepodložené.Riaditeľ Plastonicu Branislav Kocper potvrdil, že rokovania nakoniec zlyhali. "Keďže logistika dodávok materiálu je extrémne zložitá a skutočnosti s tým súvisiace sa neustále menili, rozhodli sme sa po vzájomnej dohode s ministerstvom od podpisu zmluvy odstúpiť," tvrdí Kocper.Plastonic ponúkal čínske testy OJABIO, stáli menej ako tri eurá a ich senzitivita bola len 98,3 %. Ministerstvo nakoniec kúpilo testy, ktoré sa osvedčili pri plošnom testovaní v novembri a ktoré dodáva trnavská firma Eurolab Lambda.Ich testy kórejskej značky SD Biosensor majú citlivosť 96,5 %, čiže lepšie odhalia nakazených. Firma dodá do siedmeho januára 2,6 milióna testov za 4,95 eura za kus.