Ľudia investujú neskoro večer a využívajú k tomu stále častejšie mobil. Toto správanie je však rizikové, ukazuje vedecká štúdia

27.2.2023 (SITA.sk) -a v poobedných a podvečerných hodinách sa z mobilov a tabletov obchoduje viac ako cez notebooky či klasické počítače.Vyplýva to z analyzovaných údajov za posledné tri štvrťroky roku 2022.Podľa zistení analytikov tzv. ranné vtáčatá (ľudia aktívny v skorých ranných hodinách) výrazne uprednostňujú desktopy, zatiaľ čo v priebehu dňa narastá podiel ľudí, ktorí na investovanie na finančných trhoch používajú mobilné zariadenia. Už okolo 10. hodiny dopoludnia sa podiel užívateľov s mobilmi a tabletmi dostáva nad 50 % a ich počet kumuluje v priebehu odpoludnia až ku 68 % o ôsmej hodine večer.Investovanie cez mobilné však môže byť rizikovejšie. Napríklad tím výskumníkov z Leibnitz Institute for Financial Research pri Univerzite Johana Wolfganga Götheho vo Frankfurte nad Mohanom vo svojom výskume z apríla 2021 zistil, že prako pri investícii cez klasický počítač.(výskumníci hovoria o takzvanej "poddiverzifikovanosti"). Vedci to vysvetľujú tým, že smartfóny investorom umožňujú oveľa častejšie sledovať informácie z trhu, čo ich vedie k impulzívnemu chovaniu. Z toho potom vyplýva taktiež väčšia tendencia nakupovať aktíva s výnimočnou výkonnosťou, či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle slova.A zároveň pri smartfónoch máme tendenciu byť odvážnejší, zatiaľ čo napríklad pri stolných počítačoch investujeme s väčšou rozvahou.Z vedeckej analýzy súčasne vyplýva, že spomenuté negatívne efekty pri investovaní cez smartfóny pretrvávajú len niekoľko úvodných mesiacov. Výskumníci to prisudzujú jednak načerpaniu skúseností pri investovaní cez mobilný telefón, ako aj akémusi efektu odznenia počiatočného nadšenia z toho, že sme objavili nový spôsob investovania.Investovanie si ľudia nechávajú prevažne na voľný čas. Analýza návštevnosti ukázala, že v najväčšom počte navštevujú užívatelia stránku online brokera v ranných a potom až v nočných hodinách. Vôbec najmenšiu návštevnosť zaznamenal investičný web medzi 16. a 20. hodinou. Tieto čísla podľa analytikov Zetano potvrdzujú dlhodobý vzorec chovania typického retailového klienta, teda drobného investora, ktorý sa v priebehu dňa venuje svojmu hlavnému zamestnaniu a investovanie si necháva na voľný čas.Dáta Zetano taktiež potvrdzujú, že cez víkendy navštevujú obchodnú stránku užívatelia vo väčšej miere cez mobilné zariadenia. Ich podiel v soboty a nedele presahuje 50 %. Avšak. Primárnym dôvodom je, že burzy a väčšina ďalších finančných trhov cez víkend nepracujú.Svoje zaujímavosti má aj fakt, že investorské chovanie je ovplyvnené typom zariadenia, pomocou ktorého investujeme. Na inteligentných telefónoch máme tendenciu byť odvážnejší, zatiaľ čo pri iných typoch zariadení, napríklad stolných počítačov, investujeme s väčšou rozvahou.Zároveň ale z analýzy vyplýva, že spomínané efekty investovania pomocou inteligentných telefónov pretrvávajú len niekoľko počiatočných mesiacov. Výskumníci to prisudzujú jednak načerpaniu skúseností pri investovaní cez mobilný telefón, jednak akémusi efektu odznenia počiatočného nadšenia z toho, že sme objavili nový spôsob investovania.Na základe pomeru zariadení využívaných na obchodovanie neprekvapí poradie operačných systémov a značiek používaných mobilných telefónov. V operačných systémoch dominuje vďaka notebookom a tabletom Windows (46 %), nasledovaný systémom Android (23 %) a iOS (21 %). Macintosh (MAC) má podiel len necelých 9 %. Najčastejšie používané značky smartfónov medzi drobnými investormi sú Apple (47 %), Samsung (21 %), Xiaomi (14 %) a Huawei (7 %).Detailnejšie informácie nájdete v analýze Svet sa točí mobilne poskytuje klientom komplexné investičné služby na globálnych kapitálových trhoch.Klienti majú možnosť vybrať si obchodovanie s fyzickými akciami alebo investovať do niektorého z ponúkaných CFD inštrumentov (obchodných nástrojov).Medzi hlavné priority ZETANO patrí bezpečnosť a ochrana klientov, preto dodržiavame ustanovenia MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), schválené Európskym parlamentom a Radou, ktoré nás zaväzuje dodržiavať najvyšší stupeň ochrany finančných prostriedkov.Viac informácií o značke a službách, licencovanej spoločnosti a kontakty na: https://zetano.com/sk CFD (kontrakty na rozdiel) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní CFD stráca peniaze 72,97 % retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.: Broker Zetano analyzoval dáta 6 554 užívateľov za 2.-4. kvartál 2022Informačný servis