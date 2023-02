Sunak a Von der Leyenová sa stretnú na „záverečných rokovaniach“ o novej pobrexitovej dohode pre Severné Írsko

27.2.2023 (SITA.sk) - Britský premiér Rishi Sunak a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa v pondelok stretnú na „záverečných rokovaniach“ o novej pobrexitovej dohode pre Severné Írsko. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na Downing Street.Lídri sa popoludní stretnú v Berkshire, aby prediskutovali „zložité výzvy“ týkajúce sa takzvaného severoírskeho protokolu.Spojené kráľovstvo chce zmeniť súčasnú dohodu, podľa ktorej sa pri vstupe do Severného Írska zo zvyšku Veľkej Británie kontrolujú niektoré tovary.Nová dohoda sa pritom očakáva už niekoľko dní. Vicepremiér Dominic Raab sa vyjadril, že Spojené kráľovstvo a Európska únia (EÚ) majú „na dosah“ dohodu a Únia sa podľa neho v niektorých otázkach „pohla“.Ako ďalej informovala Downing Street, v prípade, že Sunak s Von der Leyen dosiahnu dohodu, oznámia ju neskôr v pondelok s tým, že najprv informujú vládny kabinet a potom usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu.Premiér by sa následne prihovoril Dolnej snemovni, pričom poslanci z radov toryovcov aj labouristov dostali pokyn, aby v pondelok prišli do parlamentu.