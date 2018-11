Ľudia na Slovensku strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Strata kontroly nad osobnými údajmi je niečo, čo má dosah na väčšinu ľudí v Európe. Až 49 % Slovákov netuší, kde všade v online svete sú ich osobné údaje uložené. Celoeurópske výsledky sú ešte alarmujúcejšie, keďže túto informáciu nemá až 64 % Európanov. Prieskum spoločnosti Kaspersky Lab tiež ukázal, že 17 % slovenských rodičov a dokonca až 39 % európskych nevie, aké osobné údaje zdieľajú ich deti online.Až 80 % Slovákov (88 % Európanov) zaujíma, ak sú ich údaje použité nezákonne. Navyše, 67 % (respektíve 57 %) by vydesilo, ak by boli ich osobné finančné údaje heknuté. Iba 31 % respondentov zo Slovenska dôveruje veľkým spoločnostiam, že sa postarajú o ich údaje, a len 27 % verí, že ich údaje sú na stránkach sociálnych médií v bezpečí.Napriek týmto zisteniam spotrebitelia nepodnikajú potrebné kroky v súvislosti s ochranou svojich údajov a až znepokojivé percento ľudí nezvláda ani jednoduché úkony. Jeden zo šiestich (16 %) slovenských používateľov internetu si nezabezpečuje svoju wifi sieť heslom, 28 % Slovákov súhlasilo s tvrdením - nikdy som neaktualizoval možnosti zabezpečenia na mojom wifi routery, a 30 % nechráni svoje zariadenia pomocou bezpečnostného softvéru.Firmy aj spotrebitelia robia aspoň nejaké opatrenia na ochranu údajov, no ich správanie môže mať za následok, že aj tieto opatrenia sú zbytočné. Firmy, ktoré dôkladne chránia osobné údaje, nemajú ako zabrániť používateľom v nezodpovednom správaní, ako napríklad pri používaní rovnakého hesla pre viacero účtov, zdieľaní hesiel s inými osobami, v používaní jednoduchých hesiel alebo zanedbávaní zabezpečenia routera, ktorý používajú.