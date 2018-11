Agresívneho spolujazdca obvinili až z troch trestných činov

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Spolujazdca, ktorý mal v Bratislave koncom septembra agresívne napadnúť účastníkov incidentu v cestnej premávke, polícia obvinila z troch trestných činov. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Ako priblížil, k incidentu došlo 30. septembra krátko po 17.00 h na križovatke ulíc Roľnícka a Uhlická v Bratislave. Počas obchádzania vozidla MHD narazilo auto značky VW Passat do motorového vozidla značky Hyundai i30. Spolujazdec vodiča z vozidla Hyundai vyšiel a najskôr slovne a následne aj fyzicky napadol vodiča vozidla VW Passat. "Tomu začal udierať do čelného skla päsťou, násilne otvoril dvere a útokom päsťami do oblasti tváre mu spôsobil viaceré zranenia. Poškodenému mužovi sa počas napadnutia mal aj vyhrážať zabitím," vysvetlil policajný hovorca.dodal Szeiff s tým, že zraneného muža previezla privolaná záchranná zdravotná služba na ošetrenie do jednej z nemocníc.Po vykonaní potrebných úkonov vzniesla polícia obvinenie z trestného činu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a trestným činom nebezpečného vyhrážania sa voči 31-ročnému Gabrielovi I. z okresu Senec.informoval Szeiff.Policajti odporúčajú vodičom, aby v prípade podobných problémov s prihliadnutím na bezpečnosť v cestnej premávke bezodkladne kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158.