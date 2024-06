Ľudia na Slovensku sú oberaní o štátne občianstvo pre svoju sexuálnu orientáciu, upozorňujú progresívci

Neuznávanie právnych zväzkov zo zahraničia

Neakceptovateľná diskriminácia

25.6.2024 (SITA.sk) - Ľudia sú na Slovensku oberaní o slovenské občianstvo pre svoju sexuálnu orientáciu. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS).Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) uviedla, že je to v rozpore so základnými právami, preto predkladajú novelu zákona, ktorá túto diskrimináciu odstraňuje.Ako Plaváková spresnila, o slovenské občianstvo nedávno prišiel občan SR po tom, ako získal občianstvo svojho manžela.„Podľa zákona dnes pritom nestratíte naše občianstvo, ak získate občianstvo svojho manžela alebo manželky. To však neplatí, keď si zoberiete osobu rovnakého pohlavia. Naše zákony totiž tieto právne zväzky zo zahraničia neuznávajú. Akoby neexistovali,” vyhlásila Plaváková.Podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) je diskriminácia pre sexuálnu orientáciu neakceptovateľná a porušujúca ústavu, Dohovor o ochrane ľudských práv aj právo EÚ „So stratou štátneho občianstva je spojená strata veľkého množstva práv. Slováci prichádzajú napríklad o volebné právo, právo na pobyt, či právo na sociálne zabezpečenie. A Slovensko nezmyselne prichádza o vlastných štátnych občanov, len z dôvodu ich identity a rodinného života,” upozornila Števulová.Poslanec NR SR Ondrej Prostredník (PS) dodal, že zákon neprimerane zasahuje do najintímnejšej sféry vzťahov, preto ho chce PS zmeniť. Je podľa neho absurdné, aby právny poriadok nútil občana SR rozhodovať sa medzi láskou k partnerovi a láskou k vlasti a s ňou spojenými právami.