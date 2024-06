Slovenská vláda by mala podľa Korčoka prezentovať aj doma to, čo odsúhlasí v Bruseli

Slovensko odsúhlasilo všetko

Právo veta

25.6.2024 (SITA.sk) - Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok reagoval na rokovanie ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) z 24. júna. Je toho názoru, že slovenská vláda by mala to, čo odsúhlasí v Bruseli, prezentovať aj doma. Zdôraznil, že sú rozhodnutia vlády, ktorým je potrebné zatlieskať.„Nie, nie je to tak, že vládu kritizujem v zahraničnej politike paušálne a za všetko," uviedol vo svojom vyjadrení.Poukázal na to, že na Rade ministrov zahraničných vecí Slovensko odsúhlasilo všetko, napríklad ďalší balík sankcií voči Ruskej federácii za agresiu na Ukrajine , ale i začatie prípravy ďalšieho takéhoto balíka.„Súhlasilo s otvorením prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ a v Bruseli nezazneli žiadne invektívy o fašistickom a skorumpovanom ukrajinskom režime tak, ako ich dlhodobo počúvame od politikov vládnej koalície, podporilo refundáciu dodávok vojenského materiálu Ukrajine z prostriedkov Európskeho mierového nástroja . Inými slovami, spolufinancujeme dodávky zbraní na Ukrajinu," tvrdí Korčok.Akcentoval tiež, že Slovensko tu disponuje právom veta, ktoré ale pri týchto rokovaniach nepoužilo.„Otázkou je tiež, aký význam majú nadštandardné vzťahy s Maďarskom, ku ktorému dnes nemá nikto tak blízko ako Slovensko, keď nedokážeme zatlačiť na Budapešť, aby prestala vetovať preplatenie našich dodávok na Ukrajinu," spytuje sa neúspešný kandidát na prezidentský post. Rovnako položil aj otázku, prečo sa vláda pred svojim elektorátom nepriznáva k svojim rozhodnutiam v Bruseli.