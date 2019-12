Ľudia na Štedrý deň poslali milióny SMS správ, medziročne vzrástli aj prenesené dáta

Zmena spôsobu komunikácie

Viac prenesených dát

25.12.2019 (Webnoviny.sk) - Na Štedrý deň poslali zákazníci O2 svojim známym takmer 7,7 mil. SMS správ a vyše 450 tis. MMS správ. Operátor okrem toho poskytol viac ako 3,8 mil. hovorov. To pri počte 2,1 mil. zákazníkov operátora znamená, že každý zákazník počas Štedrého dňa v priemere poslal takmer štyri SMS správy a dvakrát zavolal alebo prijal hovor. Operátor o tom informoval v tlačovej správe, ktorú v stredu poskytol agentúre SITA.Ako uviedla hovorkyňa O2 Slovakia Tereza Molnár, trend nárastu využívania dátovej siete sa potvrdil aj tento rok a opäť sa takmer zdvojnásobil. Celková dátová prevádzka v mobilnej sieti O2 vzrástla až o 85 %, v samotnej rýchlej 4G sieti až o 91 %„Objem komunikácie sa počas Štedrého dňa každoročne výrazne zvyšuje, ale podľa očakávaní sa mení jej spôsob. Komunikácia sa vo veľkom presúva do dátovej prevádzky. Možnosti komunikačných kanálov využívajúcich dáta znamenajú, že na tohtoročný Štedrý deň si naši zákazníci so svojimi blízkymi pozdieľali o 85 % viac vianočných prianí v podobe dát ako vlani," uviedla Tereza Molnár.Nárast objemu prenesených dát potvrdil aj operátor 4ka. Štvorkári v porovnaní s minulým rokom preniesli počas Štedrého dňa o takmer tretinu viac dát. Oproti minulému roku, keď Štvorkári preniesli viac ako 61 TB dát, tieto sviatky stúpla spotreba až na 80,2 TB.To predstavuje medziročný nárast dát prenesených počas Štedrého dňa o 31,4 %. Počet hovorov na Štedrý deň v porovnaní s minulým rokom stúpol o 22,3 percent. Ako ďalej informuje operátor, priemerná dĺžka vianočného hovoru predstavovala 123 sekúnd pri odchádzajúcom hovore a 149 sekúnd pri prijatom horore.„Najviac hovorov uskutočnili naši zákazníci na Štedrý deň dopoludnia medzi 11:00 a 12:00. Poobede a večer už počet hovorov klesal a viac zákazníkov dátovalo a SMS-kovalo. Najväčší útlm oproti obvyklej celoročnej prevádzke v našej sieti sme zaznamenali medzi 18:00 a 19:00 podvečer,“ opísal sviatočnú prevádzku 4ky jej technický riaditeľ Patrik Kollaroci.