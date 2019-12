Prechod cez hlavnú cestu v Giraltovciach má uľahčiť lávka pre peších

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Giraltovce 25. decembra (TASR) – Prechod cez hlavnú cestu na Dukelskej ulici v Giraltovciach má miestnym uľahčiť lávka. Radnica ju plánuje dať osadiť v najbližších dňoch. Dôvodom je zvýšená automobilová doprava v meste a žiaci, ktorí prechádzajú z jednej školy do druhej.uviedol pre TASR primátor Giraltoviec Ján Rubis. Mesto podľa jeho slov zabezpečilo cez miestne občianske poriadkové služby alebo rómske občianske hliadky, že v časoch od 12.00 h do 14.00 h pomáhajú prejsť žiakom na druhú stranu.vysvetlil primátor.Občania mali možnosť z 11 návrhov vybrať ten, ktorý ich zaujal najviac. Kovová lávka dlhá 26 metrov a široká 1,8 metra bude súčasťou cyklotrasy. Zároveň bude prepájať trasu medzi evanjelickým a katolíckym kostolom." doplnil Rubis.priblížil primátor.Celkové náklady na realizáciu lávky predstavujú s bezbariérovými vstupmi a schodmi približne 150.000 eur.kumentácia približne 5000 eur a veci, ktoré robíme z vlastných zdrojov, predstavujú približne do 30.000 eur," dodal Rubis.