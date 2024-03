Ľudia na Sviečkovej manifestácii vedome riskovali perzekúcie, podľa Korčoka boli pre nich hodnoty slobody dôležitejšie

Bol medzi protestujúcimi

Dokážeme sa spojiť





Manifestácia kresťanov za náboženské slobody a ľudské práva predznamenala pred 36 rokmi pád totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu. Na pokojnej akcii, ktorá sa konala 25. marca 1988 na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, neodzneli žiadne prejavy. Manifestujúci svoj postoj vyjadrovali horiacimi sviečkami a modlitbami. Režim sa snažil zhromaždeniu zabrániť a napokon proti jeho účastníkom aj tvrdo zasiahol.





25.3.2024 (SITA.sk) - Ľudia, ktorí sa zúčastnili Sviečkovej manifestácie , vedome riskovali perzekúcie, avšak hodnoty rovnosti a slobody boli pre nich dôležitejšie.Uviedol to občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok , ktorý na sociálnej sieti informoval, že sa na tichom proteste pred 36 rokmi tiež zúčastnil.„Spolu s vtedajšou priateľkou a dnešnou manželkou som mal šťastie byť pri tom - bol som na ,opušťáku´ z vojenčiny a stali sme sa neplánovane súčasťou davu protestujúcich. Bol to pre mňa jeden zo skutočne formatívnych zážitkov a pocit toho závanu slobody spolu s obrovskou spolupatričnosťou si viem vybaviť dodnes," napísal.Zároveň spomína, že manifestácia sa konala v období tvrdej normalizácie a nikto v tom čase netušil, že sa režim do roka a pol zrúti. Tvrdí, že protest bol predzvesťou Nežnej revolúcie. Ľudí, ktorí boli účastníkmi protestu a polícia na nich použila vodné delá a hrubú silu, nazval statočnými.„Všetkým týmto ľuďom patrí môj rešpekt a vďaka. Aj preto mi dnes tak prekáža, keď nás, ale aj keď sami seba častujeme nezmyselnými prívlastkami o ,poddanskej mentalite´ a všelijakých ,byzantských dedičstvách´. Sviečková manifestácia, podobne ako SNP, ukazujú, že v kritických chvíľach sa dokážeme spojiť za univerzálne hodnoty, akou je sloboda," myslí si Korčok.