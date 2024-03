Remišová: Odkaz Sviečkovej manifestácie je aj dnes, keď vládna koalícia valcuje právny štát a spravodlivosť, mimoriadne aktuálny

Manifestácia kresťanov za náboženské slobody a ľudské práva predznamenala pred 36 rokmi pád totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu. Na pokojnej akcii, ktorá sa konala 25. marca 1988 na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, neodzneli žiadne prejavy. Manifestujúci svoj postoj vyjadrovali horiacimi sviečkami a modlitbami. Režim sa snažil zhromaždeniu zabrániť a napokon proti jeho účastníkom aj tvrdo zasiahol.





25.3.2024 (SITA.sk) - Sviečková manifestácia bola začiatkom pádu komunistickej totality a statočným prejavom odvahy veriacich proti komunistickému režimu. Uviedla to poslankyňa Veronika Remišová (klub hnutia Slovensko ), ktorá si tak pripomenula 36. výročie tohto tichého protestu. Ako ďalej dodala, veľa účastníkov a organizátorov protestu boli za to prenasledovaní a odvlečení políciou.„Ľudí, ktorí sa so sviečkami v rukách pokojne modlili na Hviezdoslavovom námestí, komunisti mlátili obuškami, kopali do nich a rozháňali vodnými delami. Odkaz Sviečkovej manifestácie je aj dnes, keď vládna koalícia valcuje právny štát a spravodlivosť, mimoriadne aktuálny: nebáť sa, nedať sa kúpiť vládnou mocou a nezabudnúť," tvrdí poslankyňa.Súčasne ju mrzí, že poslanci parlamentu koncom februára neprijali novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá mala za štátny sviatok ustanoviť 25. marec, keď si konanie sviečkovej manifestácie pripomíname. Sviatok s názvom Deň zápasu za ľudské práva – výročie sviečkovej manifestácie nemal byť dňom pracovného pokoja.„Je to dôkaz toho, že v parlamente dnes sedia ľudia, ktorým vlastenectvo, ľudské práva a národná hrdosť nič nehovoria," doplnila.