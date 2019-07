Ľudia nad 50 rokov si prácu hľadajú ťažšie aj napriek skúsenostiam

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Majú vybudované pracovné návyky, rešpektujú rozhodnutia nadriadených, sú prispôsobiví a k prípadným zmenám zamestnávateľov pristupujú s rozvahou. Napriek týmto vlastnostiam majú kandidáti vo veku nad 50 rokov ťažkosti nájsť si uplatnenie na trhu práce. Upozornila na to personálna spoločnosť Grafton.S narastajúcim vekom býva pre ľudí čoraz ťažšie nájsť si zamestnanie, v ktorom by mohli uplatniť svoje skúsenosti. Pozornosť zamestnávateľov sa zameriava najmä na sebavedomých mileniálov a dravú generáciu Z. Štyridsiatnici spadajúci do kategórie „Husákove deti“ (generácia X) sú na vrchole profesijných síl a naplno zúročujú svoju prax, ale päťdesiatnici pri hľadaní nového pôsobiska pomaly už ani nedúfajú, že sa zamestnajú v odbore, v ktorom sú 'doma'. A to aj napriek tomu, že ľudia z generácií Y a Z nemajú toľko pracovných návykov ako tie zrelšie, ťažšie sa prispôsobujú podmienkam a prejavujú citeľnejší sklon k fluktuácii.tvrdí marketingová manažérka Graftonu Jitka Součková.Spomedzi všetkých záujemcov o prácu, ktorých personálna agentúra Grafton Slovakia umiestnila do hlavného pracovného pomeru za ostatné dva roky, získavali ľudia narodení pred rokom 1969 prácu predovšetkým v oblasti výroby a priemyslu. Viac než polovica z nich pritom našla realizáciu v odvetví automotive. Zdanlivo mužskú doménu podielovo ovládli ženy. Až dve tretiny umiestnených záujemkýň o prácu z tejto vekovej skupiny sa totiž zamestnalo práve v segmente produkcie automobilov, štvrtina z nich na pozícii operátorky.Zamestnávatelia sa pri výbere ľudí starších ako 50 rokov podľa personalistov nemusia obávať ani nedostatku ich jazykových schopností. V porovnaní s mladšími kandidátmi, zdatnými predovšetkým v angličtine, disponujú päťdesiatnici a starší tiež angličtinou, ale navyše aj znalosťami nemčiny a ruštiny, a to predovšetkým na B-úrovniach. Výnimkou nie sú ani experti na daný jazyk. Medzi úspešnými uchádzačmi boli aj takí, ktorí uvádzali ovládanie zriedkavých jazykov, ako hebrejčiny, holandčiny či dokonca japončiny. Štatistiky Graftonu ukázali, že v rámci tejto generácie si s cudzím jazykom celkovo lepšie dokážu poradiť muži, no napríklad ruštinu zväčša majú na vyššej úrovni ženy.Staršia generácia zamestnancov podľa Anny Ričányovej z košickej pobočky Grafton dokážu byť workoholici aj v prípade, že ich dané zamestnanie príliš nebaví.doplnila výhody týchto zamestnancov Ričányová.