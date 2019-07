Žiaden zázračný produkt na chudnutie neexistuje, hovorí odborníčka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) - Neexistuje žiaden zázračný produkt, ktorý by spaľoval tuky a mal výrazný redukčný efekt. Tvrdí to vedúca Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Alžbeta Béderová. Pripomína však, že niektoré potraviny a koreniny obsahujú látky, ktoré proces trávenia môžu zlepšiť.zdôraznila odborníčka.Uviedla, že niektoré potraviny a koreniny obsahujú látky, ktoré zlepšujú proces trávenia, urýchľujú metabolizmus, hlavne tukov, a preto sa označujú ako spaľovače tukov. Takéto účinky majú podľa jej slov napríklad koreniny a látky prítomné v ovocí a zelenine.priblížila Béderová.Odporúča tiež konzumovať zázvor, ktorý obsahuje éterické oleje, cesnak a cibuľu pre alicín, citrón pre kyselinu citrónovú a grep pre horčiny či ananás pre obsah enzýmu bromelín.vysvetlila.Brokolica, huby, ustrice, krevety zasa obsahujú chróm, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi, a tak tlmí chuť na sladké. V neposlednom rade odporúča pridať do jedálnička jablčný ocot, ktorý podporuje metabolizmus a imunitný systém.uzatvorila.