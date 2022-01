Ľudia nakupovali na sviatočné hodovanie aj online. Tesco Online nákupy im doručili vyše 13-tisíc ton potravín

Od novembra 2021 je v rámci Tesco Online nákupov k dispozícii aj novinka – doručenie nákupu v deň objednávky vo všetkých dovozových lokalitách.



Zákazníci na Slovensku dôverujú službe Tesco Online nákupy aj podľa výsledkov šiesteho ročníka marketingového programu Dôveryhodné značky.



Dôveryhodné značky predstavujú jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu vyhodnocuje značky s najväčšou dôverou zo strany slovenských spotrebiteľov. V tohtoročnom ročníku sa päťnásobným víťazom Dôveryhodných značiek stal reťazec Tesco.



Zdvojnásobenie kapacity pre online nákupy v spolupráci s externým logistickým partnerom.



Rozšírená dostupnosť online nakupovania o nové lokality ako napríklad Martin, Dunajská Streda či Liptovský Mikuláš. Na rozširovaní dostupnosti služby Tesco neustále pracuje. Tesco Online nákupy sú v súčasnosti k dispozícii pre viac ako 2,8 milióna zákazníkov na Slovensku, resp. 1,1 milióna domácností.



Rozšírená ponuka nepotravinového tovaru o ďalší sortiment potrieb pre domácnosť, papiernictva, malých domácich elektrospotrebičov a elektrických výrobkov na osobnú starostlivosť, batérie, žiarovky či hračky pre deti.



Služba Tesco Online nákupy sa stala dôležitou pomocou pre zákazníkov v čase koronakrízy – napríklad aj pre mnohých nakupujúcich, pre ktorých bolo náročné ísť si nakúpiť do obchodu práve v tom najhoršom období pandémie. V medziročnom porovnaní (marec 2020 – marec 2021) narástol počet objednávok zhruba o 170 %.



Tesco myslí aj na ochranu životného prostredia a planéty – ponúka možnosť doručenia nákupu bez plastových tašiek.



Čerstvosť a garancia kvality, na ktoré sa môžu zákazníci pri online nákupe spoľahnúť za každých okolností.



Zdroj: Tesco Online nákupy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) -K TOP 10 najpredávanejším položkám, ktoré zákazníci najviac objednávali online koncom minulého roka, patrili napríklad rožok, mlieko vlastnej značky Tesco, pivo, nealko nápoje, banány či múka. Rožok vedie rebríček najpredávanejších položiek online dlhodobo, zákazníci ho vyhľadávajú nielen na sviatky, ale po celý rok. Iba počas decembra minulého roka vodiči v rámci online nákupov zákazníkom rozviezli takmer 87-tisíc kusov rožkov, čo je približne 4 300 kilogramov."Tesco na Slovensku prináša každý deň niečo navyše – pre zákazníkov, kolegov, komunity i celú planétu. Teší nás, že obľúbenosť online nakupovania so službou Tesco Online nákupy neustále rastie, možnosť nakupovať bezpečne a z pohodlia domova využíva čoraz viac ľudí. Online nákupy našich zákazníkov pred vianočnými sviatkami a koncom roka potvrdili, že Slováci sa rýchlo naučili nakupovať online bežné potraviny dennej spotreby, akými sú rožky, čerstvé pečivo, mlieko či múka," hovoría dodáva: "O službu bol veľký záujem nielen vo forme dovozu až k dverám domu, ale aj v rámci možnosti Klikni a Vyzdvihni, kde si nachystaný tovar zákazníci vyzdvihli napríklad cestou z práce. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich úžasné nasadenie nielen pred Vianocami, ale počas celého roka. Bez nich by služba nedosiahla takú obľúbenosť u zákazníkov."Tesco Online nákupy sú v súčasnosti k dispozícii pre vyše 2,8 milióna zákazníkov na Slovensku, resp. pre 1,1 milióna domácností. Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu NMS Market Research v súčasnosti nakupuje potraviny online takmer každý piaty Slovák či Slovenka (19 % respondentov). Prínosom služby Tesco Online nákupy je úspora času, ale najmä možnosť plánovať si nákupy vopred, z pohodlia a bezpečia domova a mať tak rozpočet domácnosti pod kontrolou."Hoci inovácie sú základom konkurencieschopnosti každej firmy aj ekonomík štátov, je dôležité, aby boli aj zrozumiteľné a dostupné používateľom. Iba tak môžu byť pre náš život užitočné. Práve používateľská jednoduchosť, ako je to pri inováciách Tesca pre zákazníkov, umožňuje dostupnosť technológií pre širokú verejnosť. Online nákupy nielen šetria čas a peniaze, ale v aktuálnej mimoriadnej situácii mnohým ľuďom vyhovujú aj z hľadiska bezpečnosti," vysvetľujeTesco cez online nákupy ponúka najširší sortimentza rovnaké ceny ako vo svojich kamenných obchodoch. O ich výber sa starajú vyškolení kolegovia,ktorí sú imaginárnymi očami aj rukami zákazníka. Jeden picker dokáže vychystať nákup v predajni naraz pre šiestich zákazníkov do 20 minút."Vďaka zlepšeniu online nákupov o novú službu doručenia nákupu v deň objednávky sme prijali aj desiatky nových kolegov, ktorí sa v zázemí starajú o hladký priebeh online nákupov," dopĺňa Martin Bulla.Služba online nakupovania Tesca dokáže pružne reagovať na meniace sa potreby slovenských zákazníkovInformačný servis