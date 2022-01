V Bratislave sa uchytil zber vianočných stromčekov z ohrádok, za prvý týždeň OLO vyzbieralo až 130 ton

Bratislave

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala vza prvý týždeň 130 ton vianočných stromčekov z ohrádok. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti. „Minulý rok sme takéto množstvo zbierali celý mesiac," uviedlo mesto s tým, že len za uplynulý víkend odviezli viac ako 50 ton stromčekov, čo je viac ako štvornásobok oproti prvému víkendu roka 2021.„Cez víkend sme do terénu vyslali až 34 posádok. V roku 2021 zabezpečovalo zber stromčekov päť posádok," dodala samospráva.Aby preplnených ohrádok s vianočnými stromčekmi bolo čo najmenej, začali so zberom v predstihu a počas prvých dní zabezpečili minimálne jedno a väčšinou aj dve kolá zberu.„Do zberu sa zapojilo viac ako 100 ľudí z OLO, vrátane technického riaditeľa, majstrov odvozu odpadu, garážmajstrov a ďalších," poznamenal magistrát.Dodal, že tento týždeň zostáva posilnený odvoz stromčekov z celého mesta a v teréne budú aj naďalej dočisťovacie posádky. V prípade preplnenej ohrádky je možné kontaktovať priamo spoločnosť OLO na e-mailovej adrese zakazka@olo.sk.Obyvateliamôžu vianočný stromček zbavený ozdôb odložiť do jednej z 560 ohrádok po celom meste. V prípade potreby môžu stromček odložiť aj ku kontajnerovému stojisku pri bytovke, pri rodinných domoch k zberným nádobám na sklo.Stromčeky budú odvážať až do 11. februára. „Na základe zozbieraných dát už teraz pripravujeme vylepšenia pre budúcoročný zber," uzavrelo mesto.