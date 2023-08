Ľudia nedostanú inzulín a deti pôjdu na front, pohrozil Ruskom dosadený predstaviteľ na Ukrajine

Deti, ktoré nikdy neboli v škole

Ľudia bez ruských pasov

12.8.2023 (SITA.sk) - Ruskom menovaný starosta okupovanej obcepovedal, že obyvatelia bez ruských pasov nedostanú lieky vrátane inzulínu.Tiež pohrozil poslaním detí, ktoré nechcú študovať v ruských školách, na frontovú líniu. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na kanál Sirena na platforme Telegram.vo videoodkaze vyhlásil, že Ruskom dosadená samospráva vydala oficiálny dokument, ktorý uvádza, že „zahraniční občania, a teda občania Ukrajiny, nedostanú lieky kúpené z ruského štátneho rozpočtu“.„V prvom rade ide o ľudí, ktorí potrebujú inzulín a ktorí už zažili, aké je to cítiť sa ako občania inej krajiny. To isté platí pre vydávanie humanitárnej pomoci a iné záležitosti pre tých ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú vydaný pas Ruskej federácie,“ povedal Dudka.Dudka tiež ukázal zoznam detí, ktoré nikdy „neboli v škole“. Odkazoval tým na ruské školy, keďže ukrajinské deti na okupovaných územiach sa môžu učiť prostredníctvom internetu na ukrajinských školách.Rodičom týchto detí pohrozil trestným stíhaním a aj tým, že deti posadia do autobusov, odvezú ich na frontovú líniu a pošlú „do vašich ukrajinských škôl“, kde sa budú učiť, ak „pohrdnú ruštinou“.Zároveň však vyhlásil, že ukrajinsky hovoriacich ľudí na okupovaných územiach neprenasledujú a je nevyhnutné, aby človek „rešpektoval krajinu, ktorá ho prijala a zaistila jeho bezpečie“.Ľudí okrem toho vyzval, aby sa rozhodli, ako, kde a podľa akých zákonov budú žiť. „Ak sa vám nepáčia zákony Ruskej federácie, zbaľte si veci a odíďte. Myslím, že všetky orgány činné v trestnom konaní ma podporia, aby ste pokojne odišli, kým budete mať príležitosť. Potom to už bude náročnejšie. Bezprávie bude potrestané kruto a neľútostne,“ povedal Dudka.Ukrajinská pravda pripomína, že toto nie je prvý raz, čo sa Dudka takto vyhrážal. V júni povedal, že ľudia bez ruských pasov „po dvoch až troch týždňoch nebudú môcť získať humanitárnu pomoc, prácu ani dôchodky“.