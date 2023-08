Polícia musí podľa Ódora konať nezávisle bez ohľadu na to, či sa konajú voľby a kampaň

12.8.2023 (SITA.sk) - Orgány činné v trestnom konaní vrátane polície konajú a musia konať nezávisle, bez ohľadu na to, či sa v tejto krajine konajú, alebo nekonajú voľby, či predvolebná kampaň.Uviedol to premiér Ľudovít Ódor vo svojom stanovisku. Ako zdôraznil, polícia a prokuratúra svoje kroky verejnosti dôveryhodne vysvetlia, akonáhle to bude možné.„Predseda vlády nie je nijakým spôsobom informovaný o živých prípadoch nad rámec zákona, ani do nich nijakým spôsobom nezasahuje,“ podčiarkol Ódor a dodal, že vláda odborníkov nedelí svet na Slovensku na koalíciu a opozíciu.„Venujeme sa primárne riešeniam problémov, ktoré ohrozujú úspech ľudí u nás a krajinu ako takú. Tých problémov tu nie je málo,“ skonštatoval premiér.