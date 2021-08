Ľudia odmietajú očkovanie pre rýchly vývoj vakcíny či obavy z vedľajších účinkov, plynie z prieskumu SaS

Väčšina sa obáva vývinu vakcíny

Najmenší odpor má Bratislavský kraj

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Verejnosť odmieta očkovanie najmä z obáv, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli vyvinuté priveľmi rýchlo. Ďalšími dôvodmi sú strach z vedľajších účinkov či to, že sa ľudia cítia zdraví a očkovanie nepotrebujú.Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorý sa na vzorke tisíc respondentov uskutočnil od 21. do 27. júla.Podľa 35,7 percenta opýtaných boli vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyvinuté priveľmi rýchlo.Ďalších 31,2 percenta respondentov sa obáva vedľajších účinkov a 24,6 percenta opýtaných sa pokladá za zdravých a žiadne očkovanie nepotrebuje.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 20,1 percenta respondentov vôbec nemá v úmysle dať sa zaočkovať. Nerozhodnutých je stále 11,3 percenta opýtaných. Najviac odporcov očkovania je v Banskobystrickom kraji, kde vakcináciu odmieta 27 percent respondentov.Nasleduje Žilinský kraj s 24 percentami a Trnavský kraj s 22 percentami. Najmenší odpor voči očkovaniu je v Bratislavskom (15 percent), Košickom (17 percent) a v Prešovskom a Trenčianskom kraji (18 percent).