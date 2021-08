Cyklista nabúral do zaparkovaného auta, boj o život prehral v nemocnici (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Cyklista narazil do stojaceho auta, následkom zranení zomrel. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v sobotu 14. augusta podvečer v obci Donovaly 53-ročný cyklista z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do zaparkovaného osobného auta.Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký transport do nemocnice, kde, žiaľ, zomrel. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.