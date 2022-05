Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny majú často vyššiu kvalifikáciu, no hľadajú si nízko kvalifikovanú prácu, ukazujú dáta

kvalifikáciu

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinci a Ukrajinky prichádzajúci na Slovensko majú často vyššiu, no hľadajú si prácu v nízko kvalifikovaných pozíciách. Vyplýva to z dát, ktoré zozbieral portál Profesia.Ten v spolupráci s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine rozvíja aktivity na pomoc so zamestnávaním Ukrajincov na Slovensku. Portál Profesia zozbieral dáta za viac ako dva mesiace.Vysokoškolské vzdelanie má až 54 percent z 2770 Ukrajincov, ktorí si s pomocou Profesie vytvorili životopisy.Najčastejšie si však hľadajú zamestnanie na pozíciách: upratovačka (deväť percent) a zhodne po osem percent ľudí sa hlási na pozície čašník asistent, robotník či pomocný pracovník.Viac ako dve tretiny z nich, presne 72 percent, sú pritom ženy. Tlačovú správu iniciatívy Kto pomôže Ukrajine poskytla Alexandra Katkinová z PR agentúry Seesame.„Tieto dáta nám ukazujú, v akej ťažkej pozícii sa prichádzajúci Ukrajinci a najmä Ukrajinky ocitli. Prišli do krajiny, kde často nikoho nepoznajú, neovládajú jazyk a nemajú tu žiadnu záchrannú sieť či finančný príjem, no musia sa často starať o viacero detí, príbuzných a starých rodičov. Hľadajú si preto rýchlo aspoň dočasné zamestnanie, ktoré zvládnu aj bez znalosti slovenčiny a vďaka ktorému budú môcť uživiť svoje rodiny,” povedala spoluzakladateľka Kto pomôže Ukrajine Lucia Šicková.Na portáli Profesia.sk bolo od 24. februára zverejnených viac ako 8 300 ponúk práce, ktoré sú vhodné aj pre ukrajinských uchádzačov.Až tretina z nich ponúkala zamestnanie v oblasti informačných technológií. Hneď za nimi nasledovali administratíva (13 percent) a ekonomika, financie, či účtovníctvo (11 percent).„Úloha zamestnávateľov je v tomto momente kľúčová. Pracovnej sily je nedostatok a teraz majú šancu zamestnať šikovných aj kvalifikovaných ľudí, ktorí len potrebujú počiatočnú podporu a vzdelávanie, aby sa doučili jazyk či iné potrebné znalosti,” vysvetlila Šicková.Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine spustila vynovenú stránku www.helpukraine.sk, kde Ukrajinci okrem iného nájdu aj všetky potrebné informácie o zamestnaní sa na Slovensku.V apríli sa tiež konalo podujatie Piknik, ktoré malo za cieľ spájať slovenské a ukrajinské komunity. Organizátori pritom pomáhali účastníkom aj s individuálnym hľadaním si práce.„Je to síce nesystémové, ale na druhej strane vidíme, že dokážeme vyplniť aspoň malinkú dieru tam, kde systém zlyháva. Ľudia sú veľakrát na slovenskom pracovnom trhu stratení,” uviedla Eva Vaľovská z občianskeho združenia TRUST Women, ktoré piknik organizovalo.Druhé podujatie, Spoznajme sa hudbou, sa v Bratislave uskutoční v nedeľu 15. mája. Začiatkom júna sa v Bratislave uskutoční aj veľtrh práce pre cudzincov. Špeciálne Ukrajincom bude venovaný 3. jún.