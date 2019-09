Ľudia s ADHD majú problém ovládať sa, sú hyperaktívni a impulzívni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Kombinácia hyperaktivity, slabého sebaovládania, impulzivity, nepozornosti a neschopnosti vydržať pri aktivite či dokončiť ju, môže nasvedčovať, že človek má poruchu s deficitmi pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Prejavy choroby sú pozorovateľné už v piatom roku života.Zatiaľ čo deti s ADHD často pobehujú a skáču, u dospelých sa choroba môže prejavovať napríklad mykaním nohami alebo len vnútorným nepokojom.vysvetlil pre TASR psychiater René Pospíšil. Tiež sa podľa neho môže stať, že človek zabúda platiť účty alebo stráca veci. Doplnil, že v dospelosti je často problém s diagnostikou poruchy a všeobecne jej vnímaním pacientom, okolím, ale i odborníkmi.tvrdí odborník. S poruchou je možné pracovať a liečiť ju, no podľa Pospíšila sa stáva, že človek pred jej diagnostikovaním celý život počúva, že je neschopný, čudný alebo lenivý. Hovorí, že prejavy poruchy, ako zlyhávanie v povinnostiach, impulzivita napríklad pri šoférovaní, výbušnosť až agresivita či konflikty so zákonom, môžu byť manažovateľné, zmena si však vyžaduje veľa času a množstvo práceupozorňuje Pospíšil.Psychológ a lektor Matej Štepita, ktorý pracuje s pacientmi s diagnózou ADHD, tvrdí, že najčastejšie sa naňho obracajú rodičia detí s ADHD na základnej škole.hovorí. Podľa neho sú pre mnohé deti preťažujúce učebné nároky školy, najmä kvôli oslabenej pozornosti. Dodal, že aj vzťahy v rodine môžu byť napäté, pretože dieťa aj doma častejšie vzdoruje a rodiča stojí veľmi veľa energie naučiť ho aj základné pravidlá fungovania, ako večer si umyť zuby, ísť spať v určitú hodinu či upratať si svoju izbu.Štepita sa v týchto prípadoch snaží pracovať s celou rodinou a najmä s rodičmi dieťaťa.“ pripomína Štepita.Rodičov učí, ako byť citlivý k špecifikám detí, ako ich pochopiť, povzbudiť a podporiť, nájsť ich silné stránky a rozvíjať ich. Na druhej strane aj to, ako stanoviť a dodržiavať jasné pravidlá vo výchove.“ dodal.