Súkromní vlastníci lesov kritizujú novelu zákona o ochrane prírody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili novelu zákona o ochrane prírody. Každému z nich preto adresovali list, v ktorom tvrdia, že v okolitých krajinách sa problematika lesov rieši inak. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR to odmieta a verí, že poslanci sa rozhodnú správne.uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák, podľa ktorého sa dá vážne pochybovať o tom, že by Nemecko alebo Česká republika podporovali výruby vo svojich najvzácnejších lokalitách.Únia napríklad tvrdí, že v Česku podobnú novelu zákona o ochrane prírody odmietli a začali s aktívnymi manažmentovými opatreniami aj v národných parkoch. Poslancom tiež odporúča vypýtať si od envirorezortu odôvodnené stanovisko Európskej komisie, ktoré exekutíva EÚ Slovensku poslala pre nedostatky v oblasti ochrany životného prostredia.vyzývajú vlastníci.Výzvu na neprijatie novely podľa únie podporilo 11 regionálnych združení a takmer 1000 pozemkových spoločenstiev, ktoré dokopy združujú 107.000 slovenských občanov. Tí dokopy vlastnia 22.520 hektárov poľnohospodárskej a 150.470 hektárov lesnej pôdy.Novelu zákona o ochrane prírody, vďaka ktorej budú môcť štátni ochranári zabrániť výrubu v národných parkoch, poslanci v júni posunuli do druhého čítania. Novela okrem toho navrhuje zrušiť viaceré výnimky, zakázať holorubný spôsob hospodárenia už od druhého stupňa ochrany alebo regulovať náhodnú ťažbu.