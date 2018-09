Ľudia sa poslancov pýtajú na dôchodky, zdravotníctvo a ako pracujú

Deň otvorených dverí v Národnej rade SR v rámci osláv Dňa Ústavy Slovenskej republiky v sobotu 1. septembra 2018 v Bratislave. Na snímke sekretariát predsedu NR SR. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Dôchodky, zdravotníctvo, zamestnanosť, extémizmus, kauzy či samotné fungovanie parlamentu. To sú najčastejšie témy, o ktorých ľudia hovoria s poslancami počas Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR.Mária so svojimi dvoma dcérami Nerou Júliou a Ninou Máriou sa prišli pozrieť, ako funguje parlament.povedala TASR Nera Júlia. Ninu Máriu zas láka rečnícky pult, pri ktorom poslanci rozprávajú k zákonom.poznamenala.Staršia pani Helena zo Šoporne sa prišla predovšetkým pozrieť, ako parlament vyzerá v skutočnosti.zhodnotila návštevu, počas ktorej chcela vidieť miesta poslancov aj novinárov.opísal pre TASR Erik Tomáš zo Smeru-SD. Je podľa neho možné, že takéto akcie môžu prispieť aj k tomu, aby sa ľudia mali v konečnom dôsledku lepšie, keďže poslanci môžu rozhovormi s nimi získať podnety na riešenie problémov.opísal svoju skúsenosť zo stretnutí s ľuďmi na DOD šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Občania sa podľa jeho slov sťažujú na to, že všade musia platiť za zdravotnú starostlivosť a tiež na to, že starostlivosť nie je adekvátna.priblížil Kollár. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR zdôraznil, že základný zákon štátu má v prvom rade garantovať občanom to najdôležitejšie právo, a tým je právo na život.povedala pre TASR poslankyňa Mosta-Híd Irén Sarkózy. Jej stranícky kolega Andrej Hrnčiar doplnil, že ľudí zaujíma aj extrémizmus.uviedol.Podľa Martina Klusa zo SaS sa ľudia zaujímajú o prácu poslancov, kde robia a ako.opísal Klus.Veronika Remišová z OĽaNO sa na DOD stretla s rôznymi podnetmi.uviedla.Podobne je na tom aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.môžu sa stretnúť so svojimi poslancami. Snažíme sa, aby videli, že pre nich chceme tvoriť čo najlepšie zákony," podotkol. Občania chodia podľa jeho slov s rôznymi otázkami a pripomienkami.dodal.