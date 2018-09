Americké akcie klesli v New Yorku slabšie ako v Ázii a Európe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. septembra (TASR) - Na rozdiel od ázijských a európskych búrz sa v piatok (31.8.) nové zostrenie konfliktu vo svetovom obchode v New Yorku takmer neprejavilo. Istú opatrnosť investorov však bolo cítiť aj na Wall Street. Možno aj preto sa Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy, nedostal nad hranicu 26.000 bodov. V piatok klesol o 0,09 % a týždeň skončil na hodnote 25.964,82 bodu. V porovnaní s piatkom (24.8.) posilnil o 0,7 % a v porovnaní so začiatkom uplynulého mesiaca do jeho konca stúpol o 2,2 %.Americké sekundárne indexy S&P 500 a Nasdaq 100 takisto posilnili. Výberový index Nasdaq v auguste vzrástol o takmer 6 %.Za rastom akcií boli najmä augustové výsledky americkej ekonomiky. Boli lepšie, než experti predpokladali.Akcie technologických firiem v indexe DJIA nedržali krok s poklesom priemyselných podnikov kótovaných na ňom. Dokonca išli opačným smerom. V piatok posilnili o 1,2 %. Po cenných papieroch výrobcu iPhonov sa zvýšil dopyt po tom, čo legendárny investor Warren Buffett v televíznom rozhovore k svojim 88. narodeninám uviedol, že si ešte trochu akcií Apple prikúpil.Na rekordnú hodnotu sa dostali aj akcie Microsoftu, kým akcie Amazonu znovu oslabili. Jeho trhová hodnota však prekročila jeden bilión USD (855,29 miliardy eur). Taká je aj trhová hodnota Apple.O 1 až 1,8 % oslabili akcie Facebooku, Twittera a Googlu, matky Alphabetu. Americký prezident Donald Trump ich praktiky označil za nečestné a poradil im, "aby boli radšej opatrnejšie".