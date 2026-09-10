|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 10.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2026
Kraje žiadajú systémové riešenie financovania sociálnych služieb aj podporu energetického manažmentu
Rokovanie predsedov samosprávnych krajov v Modre hostil bratislavský župan Juraj Droba. Hlavnými témami zhromaždenia združenia SK8, ktoré ...
Zdieľať
10.9.2026 (SITA.sk) - Rokovanie predsedov samosprávnych krajov v Modre hostil bratislavský župan Juraj Droba.
Hlavnými témami zhromaždenia združenia SK8, ktoré združuje predsedov samosprávnych krajov Slovenska, boli financovanie sociálnych služieb po reforme, pripravované povinnosti v energetickom manažmente a podpora kultúry zo strany Fondu na podporu umenia. Rokovanie v Modre hostil bratislavský župan Juraj Droba.
Reforma, ktorá vstúpila do platnosti v júli 2026, preniesla povinnosť financovať príspevok na prevádzku neverejných zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu na samosprávne kraje, čo spôsobí výpadok financií vo výške 37 miliónov eur v rozpočtoch krajov na rok 2027. Ten je výraznejší vzhľadom na fakt, že vlastné zariadenia krajov nedostávajú príspevok na pomoc pri odkázanosti. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, upozornila, že táto reforma zaťažuje rozpočty krajov a vláda by nemala presúvať finančné riziká na samosprávy na úkor kvality starostlivosti o seniorov a obnovy zariadení.
Ďalšou diskutovanou témou boli nové povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti platné od 1. januára 2027. Ako zriaďovatelia a správcovia mnohých škôl a kultúrnych a sociálnych zariadení budú samosprávne kraje zodpovedné za zber, evidenciu a vyhodnocovanie úspor energií. Napriek deklaráciám Ministerstva hospodárstva SR z roku 2023 zatiaľ nie sú zabezpečené stabilné podmienky pre systematický energetický manažment. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, zdôraznil potrebu financovania a podpory zo strany ministerstva, aby bolo možné plniť legislatívne nároky.
Pripravuje sa tiež novela cestného zákona, ktorá by rozšírila kompetencie samosprávnych krajov pri správe ciest II. a III. triedy. Samosprávne kraje chcú efektívnejšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel, vynucovať nápravu a zvyšovať bezpečnosť cestnej infraštruktúry. Jozef Viskupič, predseda združenia SK8 a Trnavského samosprávneho kraja, konštatoval, že doteraz majú kraje obmedzené možnosti riešiť problémy na svojich cestách a cieľom je získať nástroje na rýchlejšie a efektívnejšie kroky.
V oblasti kultúry upozornili kraje na nestabilnú a nepredvídateľnú podporu zo strany Fondu na podporu umenia, čo ovplyvňuje takmer 150 kultúrnych inštitúcií, ktoré samosprávne kraje zriaďujú, vrátane divadiel, galérií, múzeí, knižníc a osvetových centier. Na tento stav reaguje aj žiadosť predsedu SK8 Jozefa Viskupiča na predsedu vlády SR a požiadavka na preverenie transparentnosti rozdeľovania verejných zdrojov Najvyšším kontrolným úradom SR.
Združenie SK8 teda vyzýva na systémové riešenie financovania sociálnych služieb, podporu energetického manažmentu a garanciu transparentnej podpory kultúry v regiónoch.
Zdroj: SITA.sk - Kraje žiadajú systémové riešenie financovania sociálnych služieb aj podporu energetického manažmentu © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavnými témami zhromaždenia združenia SK8, ktoré združuje predsedov samosprávnych krajov Slovenska, boli financovanie sociálnych služieb po reforme, pripravované povinnosti v energetickom manažmente a podpora kultúry zo strany Fondu na podporu umenia. Rokovanie v Modre hostil bratislavský župan Juraj Droba.
Sociálne služby a energetická efektívnosť
Reforma, ktorá vstúpila do platnosti v júli 2026, preniesla povinnosť financovať príspevok na prevádzku neverejných zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu na samosprávne kraje, čo spôsobí výpadok financií vo výške 37 miliónov eur v rozpočtoch krajov na rok 2027. Ten je výraznejší vzhľadom na fakt, že vlastné zariadenia krajov nedostávajú príspevok na pomoc pri odkázanosti. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, upozornila, že táto reforma zaťažuje rozpočty krajov a vláda by nemala presúvať finančné riziká na samosprávy na úkor kvality starostlivosti o seniorov a obnovy zariadení.
Ďalšou diskutovanou témou boli nové povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti platné od 1. januára 2027. Ako zriaďovatelia a správcovia mnohých škôl a kultúrnych a sociálnych zariadení budú samosprávne kraje zodpovedné za zber, evidenciu a vyhodnocovanie úspor energií. Napriek deklaráciám Ministerstva hospodárstva SR z roku 2023 zatiaľ nie sú zabezpečené stabilné podmienky pre systematický energetický manažment. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, zdôraznil potrebu financovania a podpory zo strany ministerstva, aby bolo možné plniť legislatívne nároky.
Cesty a kultúra
Pripravuje sa tiež novela cestného zákona, ktorá by rozšírila kompetencie samosprávnych krajov pri správe ciest II. a III. triedy. Samosprávne kraje chcú efektívnejšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel, vynucovať nápravu a zvyšovať bezpečnosť cestnej infraštruktúry. Jozef Viskupič, predseda združenia SK8 a Trnavského samosprávneho kraja, konštatoval, že doteraz majú kraje obmedzené možnosti riešiť problémy na svojich cestách a cieľom je získať nástroje na rýchlejšie a efektívnejšie kroky.
V oblasti kultúry upozornili kraje na nestabilnú a nepredvídateľnú podporu zo strany Fondu na podporu umenia, čo ovplyvňuje takmer 150 kultúrnych inštitúcií, ktoré samosprávne kraje zriaďujú, vrátane divadiel, galérií, múzeí, knižníc a osvetových centier. Na tento stav reaguje aj žiadosť predsedu SK8 Jozefa Viskupiča na predsedu vlády SR a požiadavka na preverenie transparentnosti rozdeľovania verejných zdrojov Najvyšším kontrolným úradom SR.
Združenie SK8 teda vyzýva na systémové riešenie financovania sociálnych služieb, podporu energetického manažmentu a garanciu transparentnej podpory kultúry v regiónoch.
Zdroj: SITA.sk - Kraje žiadajú systémové riešenie financovania sociálnych služieb aj podporu energetického manažmentu © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Ľudia si počas Trnavského jarmoku budú môcť pozrieť najnovšiu pýchu mesta, obnovenú Emmerovu vilu
Ľudia si počas Trnavského jarmoku budú môcť pozrieť najnovšiu pýchu mesta, obnovenú Emmerovu vilu
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová v Budapešti, Kovačické insitné umenie a parlament a opera v Osle
Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová v Budapešti, Kovačické insitné umenie a parlament a opera v Osle