Ľudia stoja pred dilemou komu odovzdať dve percentá z daní. Záchranári hradov apelujú na vládu, aby nebrali dôležitý zdroj financovania

Dôležitý zdroj financovania

Dlh spoločnosti voči pamiatkam

26.11.2023 (SITA.sk) - Členovia združenia Zachráňme hrady sú hlboko znepokojení úvahami a plánmi členov vlády zmeniť poukazovanie dvoch percent z daní.Poukazujú na to, že to jeden z kľúčových pilierov financovania záchrany hradov desiatkami dobrovoľníckych združení po celom Slovensku.„Členovia nepovažujú za zmysluplné stavať ľudí pred dilemu, či svojich 10, 20 alebo 50 eur tvoriacich dve percentá z dane poukážu svojim rodičom, alebo ich smerujú na dôležitú sociálnu, zdravotnú, športovú, či kultúrnu činnosť neziskového sektora, ku ktorej dobrovoľnícka záchrana národných kultúrnych pamiatok určite patrí. Neberme slovenským hradom dôležitý zdroj financovania,“ uviedol Ratibor Mazúr , predseda Zachráňme hrady, ktoré zastrešuje 34 občianskych združení.Vyzývajú vládu a príslušné ministerstvá, aby namiesto uberania rôznych zdrojov financovania, naopak, činnosť združení podstatne finančne podporili.Poukazujú na to, že podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu predstavuje dlh našej spoločnosti voči pamiatkam na Slovensku dve až štyri miliardy eur.„V rokoch 2004 až 2021 bolo zo štátneho rozpočtu na obnovu národných kultúrnych pamiatok poskytnutých len 98 miliónov eur, čo je žalostne málo, preto Zachráňme hrady apeluje na zásadnú zmenu v prístupe ku kultúrnemu dedičstvu,“ dodal Mazúr.V septembri združenie Zachráňme hrady odovzdalo vláde a ministerstvu kultúry petíciu viac než 17-tisíc občanov za systematické financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok na Slovensku a reštart programu ich obnovy nezamestnanými.