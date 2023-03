Ľudia sú podľa Fica nahnevaní na novinárov, lebo potierajú akékoľvek právo na iný názor (video)

„Médiá na Slovensku vôbec neplnia to, čo sa od nich očakáva. Nie je tu priestor na iný názor, potiera sa iný názor. Nemôžete predsa iný názor automaticky označiť za názor, ktorý je hoaxom alebo je kriminálny alebo extrémny len preto, lebo nezapadá do tej západnej propagandy," povedal predseda Smeru.

Ľudia sú podľa neho dnes nesmierne citliví na mieru nespravodlivosti v mediálnom priestore a sú principiálne nahnevaní na novinárov, no nie preto, že sú novinári, ale za to, akú prácu robia, lebo potierajú akékoľvek právo na iný názor. „Ale my si to právo na iný názor zachováme," dodal Fico. Nemyslí si, že kritika strany Smer-SD za nevpustenie Ľuboša Blahu do diskusnej relácie, a to, že sa Jančkárovej niekto vyhrážal, spolu súvisia.