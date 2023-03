Prečo Dzurinda „vycúval“ z projektu Modrej koalície? Päť percent za pol roka bolo zrejme nedosiahnuteľných

Dzurinda vie veľmi dobre čítať politiku

2.3.2023 (SITA.sk) - Expremiér Mikuláš Dzurinda svojím odchodom z Modrej koalície pravdepodobne usúdil, že pol roka na to, aby zo súčasných dvoch percent, ktorými strana v prieskumoch disponuje, „sa vyšplhal" minimálne k päťpercentnej hranici, je príliš krátka doba na to, aby to bolo možné. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak „Pokus to bol zaujímavý. Dve percentá pre politický subjekt, ktorý nepredstavil ľudí, ani program a objavil sa tam len Mikuláš Dzurinda s nejakým zámerom, vyzeralo nádejne. Aby sme tú nádej mohli premeniť na reálny politický výsledok v podobe troch až piatich percent, je treba veľa politickej práce, ako napríklad postavenie programu či nájdenie osobností, ktoré je potrebné dostať do médií," myslí si Koziak.Ako ďalej Koziak tvrdí, od avizovania vzniku Modrej koalície sa neurobilo absolútne nič. „Voľby sa blížia skutočne ohromne rýchlo a pokiaľ by sme sa bavili o júnovom termíne, tak to môžu zabaliť rovno. V prípade septembrového termínu majú tri mesiace navyše, ale aj tak je to ohromne krátka doba na to, aby niečo také vybudovali," tvrdí politológ Dzurinda podľa Koziaka mohol uvažovať nad tým, že to aspoň skúsia a uvidia, či začnú naberať voličov a či sa podarí dojednať vstup významných osobností do strany. „Mikuláš Dzurinda je človek, ktorý vie veľmi dobre čítať politiku. Je to starý politický matador, ktorý má reálny odhad, ako politická práca funguje. Veď bol šéfom politickej strany,"Politológ zároveň tvrdí, že aj z relatívne neznámych ľudí sa môžu stať politickí lídri, ktorí by dokázali osloviť časť voličov.„Toto bol prípad Andreja Kisku . Mohol byť za ním zaujímavý príbeh, ktorý marketéri dokázali pretaviť do úspešnej kandidátky na prezidenta. Jeho kampaň trvala dva roky a bola mimoriadne intenzívna. Avšak pol roka na to, aby sme postavili politický projekt, ktorý by bol v parlamentných voľbách úspešný, je skôr vo sfére prianí a snov, než vo sfére politickej reality," myslí si Koziak.Dodal, že v prípade riadnych volieb vo februári 2024 by takýto projekt mal šancu na úspech. „Viem si predstaviť, že by bolo dosť času na postavenie programu, aj na nájdenie osobnosti, ktoré by to dokázali zaujímavým spôsobom zastrešiť," uviedol Koziak.Zároveň si nemyslí, že existuje politická strana, do ktorej by expremiér Dzurinda chcel vstúpiť. Dodal, že aj preto začal s projektom Modrej koalície. „Nenašiel priestor pre samého seba a nevidím dôvod, aj z osobného hľadiska v prípade Dzurindu, aby vstupoval do nejakej z už existujúcich politických strán len preto, aby sa opäť dostal do parlamentu," tvrdí Tomáš Koziak.Podotkol, že Dzurinda v politike už dosiahol všetko, keďže bol premiérom a z hľadiska popularity bol na politickom výslní. „Nemyslím si, že to, aby sa z neho stal radový poslanec, by on osobne potreboval ku šťastiu," uzavrel.