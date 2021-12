Ľudia ťahajúci nitky už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy, píše Matovič na Facebooku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Najkratšia cesta k predčasným voľbám je vyštvať hnutie Sme rodina z koalície. Na sociálnej sieti to napísal líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík totiž v stredu 15. decembra v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo povedal, že ak hnutie Sme rodina Borisa Kollára hlasuje proti kľúčovým reformám, tak v koalícii nemá čo robiť.„Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy mafošov z Hlasu, progresívcov z PS a SaS … ale ešte budú musieť chvíľku počkať. Slintali, keď štvali proti Sputniku, bez ohľadu na životy ľudí a mysleli si, že pádom vlády sa dostanú k hrantu. Slintali pri každom podknutí sa koalície … a slintajú aj teraz,“ uviedol Matovič.Podľa neho úlohou tých, ktorí by túto zostavu považovali za cestu do pekla, je urobiť všetko, aby im „rypáky klepli naprázdno“.