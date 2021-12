Matovič: Ak udrie v plnej sile omikron, treba lockdown pre ľudí 60+

Ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. V rozhovore pre TASR to povedal minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Odôvodnil to ochranou zdravia starších ľudí a systému v nemocniciach.





Matovič vychádza z informácií o vývoji omikronu, ktoré prezentoval Inštitút zdravotných analýz (IZA) na zasadnutí na Úrade vlády SR. "Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie - zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie," priblížil.Lockdown pre ľudí vo veku nad 60 rokov má byť podľa neho ručnou brzdou v prípade, že sa "bude na nemocnice valiť omikron". Poukázal na situáciu v Dánsku či Veľkej Británii, kde výrazne stúpol počet prípadov. Obáva sa, že omikron vtrhne v plnej sile na Slovensko medzi sviatkami. "A do polovice januára budeme mať veľmi slušný stres v nemocniciach," doplnil.Odborníci upozorňujú, že variant omikron je asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol doteraz detegovaný. Podľa epidemiológa ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku sa aj na Slovensku prejde do niekoľkých týždňov z prostredia delty do prostredia omikronu, ktorý bude v krajine dominantným. Šéf IZA Matej Mišík si myslí, že nárast počtu prípadov môže byť na Slovensku veľmi rýchly a razantný.