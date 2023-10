Ľudia v Košiciach sa môžu previezť Električkou prvej pomoci, spoločnosť im budú robiť záchranári

14.10.2023 (SITA.sk) - Cestujúci v Košiciach sa v pondelok 16. októbra od 13:00 do 17:00 môžu previezť Električkou prvej pomoci. Záchranári im v nej odmerajú vitálne funkcie, napríklad krvný tlak, pulz, saturáciu krvi, ale aj hladinu glykémie.Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) , záchranári v rámci workshopu ukážu aj to, ako postupovať pri náhlom zastavení srdcovej činnosti s použitím defibrilátora.Edukačný projekt DPMK realizuje v spolupráci so Záchrannou službou Košice (ZSS), pri príležitosti Dňa záchrany života.„,Záchranárska električka´bude kopírovať trasu linky č.2. Odchody z Havlíčkovej sú naplánované o 13:00, 14:22, 15:38 a odchody zo Staničného námestia o 13:59, 15:19 a 16:34," informuje DPMK. Kompletný prepravný poriadok električky je možné nájsť na jeho webstránke.Dopravný podnik avizuje i novinku v podobe tematického polepu vozidla. „Touto akciou tak Dopravný podnik mesta Košice nadväzuje dlhodobú spoluprácu so ZSS," uzavrel DPMK.