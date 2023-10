Izrael pripravuje koordinovaný vojenský útok v Pásme Gazy

14.10.2023 (SITA.sk) - Izraelská armáda v sobotu večer vo vyhlásení uviedla, že pripravuje koordinovanú ofenzívu v Pásme Gazy s využitím vzdušných, pozemných a námorných síl. Izrael neuviedol, kedy sa ofenzíva začne.Zatiaľ nie je jasné ani to, koľko Palestínčanov zostalo na severe Pásma Gazy do sobotňajšieho popoludnia, uviedla Juliette Toumaová, hovorkyňa Úradu OSN pre palestínskych utečencov.„Vieme, že státisíce ľudí utiekli. A že za jeden týždeň bolo vysídlených celkovo milión ľudí,“ povedala.Odhaduje sa, že 35-tisíc vysídlených civilistov sa natlačilo do areálu hlavnej nemocnice v meste Gaza. Sedia pod stromami, vo vstupnej hale a na chodbách budovy a dúfajú, že budú chránení pred bojmi, uviedli lekári.„Ľudia si myslia, že toto je jediný bezpečný priestor po tom, čo boli zničené ich domovy a boli nútení utiecť,“ povedal lekár Medhat Abbas, predstaviteľ ministerstva zdravotníctva.Rodiny v autách, v nákladných vozidlách či na vozoch s oslami, v ktorých majú naložený svoj majetok, sa tlačili na hlavnej ceste smerujúcej z mesta Gaza, zatiaľ čo izraelské nálety naďalej otriasali územím na juhozápade Izraela, kde v dôsledku izraelského obliehania dochádzajú základné potreby ako jedlo, palivo či pitná voda.