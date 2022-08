Ľudia v Sjevjerodonecku neprežijú zimu, odchádzajú z mesta pre nefunkčnú elektrinu či kanalizáciu

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia východoukrajinského okupovaného mesta Sjevjerodoneck za súčasných podmienok neprežijú najbližšiu zimu. Tvrdí to regionálny šéf vojenskej správy v Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj „V Sjevjerodonecku nie je elektrina ani voda. Nefunguje ani kanalizácia. Mestu chýbajú špecialisti potrebnej úrovne na obnovu komunikácií. Takmer všetci ľudia, ktorí sa pokúsili vrátiť do mesta, tam zostali niekoľko dní, a potom si uvedomili, že v týchto podmienkach sa nedá prezimovať a opäť odišli,“ uviedol Hajdaj na platforme Telegram.V meste boli podľa neho zničené areály obchodných reťazcov, z tohto dôvodu musia produkty dovážať z iných obcí. Hajdaj dodal, že okupačné úrady sa v meste snažia vytvoriť obraz „obnoveného života“. Dialo sa to napríklad vtedy, keď do Sjevjerodonecka prišla ruská televízia nakrútiť reportáž, ako Rusi rozdávajú miestnym obyvateľom balíčky s jedlom.